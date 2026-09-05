Evan Rachel Wood dice que "nadie" la contactó para que volviera en Prácticamente Magia 2 - WARNER BROS.

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Prácticamente Magia 2, que llegará a los cines el 11 de septiembre, cuenta con el regreso de Nicole Kidman y Sandra Bullock, mientras que Joey King toma el relevo de Evan Rachel Wood para dar vida a Kylie Owens. Ahora, Wood parece haber lanzado una indirecta a sus antiguas compañeras de reparto al asegurar que "ninguna de las personas que trabajaron en la película original" se puso en contacto con ella cuando ficharon a otra actriz para que la sustituyera en la secuela.

"Agradecí que Joey King se pusiera en contacto conmigo, porque nadie de los que trabajaron en la película original lo hizo. Es un encanto", ha compartido Wood vía Instagram, según recoge Entertainment Weekly, pues la actriz tiene un perfil privado.

Por su parte, King aseguraba a The Hollywood Reporter haber tenido "una conversación muy agradable" con Wood acerca de encarnar a su personaje en la secuela. "Le agradecí muchísimo el apoyo que nos brindó a mí y al resto del reparto. Tiene mucho talento y es preciosa, e hizo que este papel fuera tan especial cuando era una niña", expresó King.

Al ser preguntada acerca de la ausencia de Wood durante la premiere de Prácticamente Magia 2, Susanne Bier, directora de la cinta, aseguraba a Variety que "no fue nada personal". "Las jóvenes de la historia acaban de salir de la universidad, así que ni siquiera se planteó la cuestión. Tuvimos que cambiar el reparto", explicaba.

Aunque en teoría la segunda entrega se desarrolla 25 años después de los eventos de la primera, lo que significaría que las hijas de Sally tendrían entre 30 y 40 años, la cinta las presenta como recién graduadas. Actualmente, King tiene 27 años, mientras que Wood tiene 38.

La película se basa en The Book of Magic, el cuarto libro de la saga de Alice Hoffman, pero se toma ciertas libertades. En este sentido, Wood expresaba en una entrevista con Entertainment Tonight que, si hubieran optado por adaptar fielmente la trama de la novela, "habría tenido sentido" que la hubieran vuelto a incluir pero que, tal y como estaban planteando la secuela, "no tenía sentido".

EVAN RACHED WOOD SE OFRECIÓ A VOLVER EN PRÁCTICAMENTE MAGIA 2

No es la primera vez que Wood expresa su decepción por no haber sido incluida en el proyecto. "Me entristece que no vaya a suceder, especialmente por los fans", aseguraba a Entertainment Tonight en la premiere de The Shards.

Cuando se dio luz verde al proyecto el año pasado, Wood compartió en Instagram que le "habría encantado" volver, y que de hecho se ofreció a hacerlo, pero no fue ella quien tuvo la última palabra.

"Me están preguntando mucho acerca de esto, así que voy a aclararlo: no me pidieron que volviera en la secuela de Prácticamente Magia. Ofrecí mis servicios, incluso si fuera para una escena o una línea de diálogo. Me dijeron que estaban fichando a un nuevo reparto. Siento decepcionar a los fans. No estaba en mi mano ni fue decisión mía. Me habría encantado volver a unirme a mis hermanas", escribió la actriz en sus 'stories' de Instagram, según recoge People.