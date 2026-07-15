Un asesino, a la caza de niños pijos en el tráiler de The Shards, la serie del autor de American Psycho y Ryan Murphy - DISNEY+

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

The Shards, adaptación de la aclamada novela de Bret Easton Ellis, autor de American Psycho, ha lanzado su primer tráiler. La serie está creada por el propio Ellis junto a Ryan Murphy, responsable de títulos como American Horror Story o la más reciente The Beauty, sigue a un grupo de alumnos de un instituto de élite que se ven amenazados por un asesino en serie. The Shards, compuesta de 10 episodios, aterriza en Disney+ el 6 de agosto con sus dos primeros capítulos.

"Ser adolescentes en el 81 era, quizá, nuestro último momento de juventud", evoca Bret (Igby Rigney) al inicio del adelanto de la serie. Su rutina de fiestas y romances en el último curso de instituto se quiebra con la llegada de Robert (Homer Gere). Bret desconfía de inmediato del nuevo estudiante, una tensión que estalla cuando le lanza una fría advertencia: "Deberías esforzarte un poco por ser mi amigo".

El avance continúa con una impactante escena en la que un encapuchado secuestra a una joven. "Ha desaparecido otra chica", menciona preocupada Susan Reynolds (Kaia Gerber). Las lujosas y despreocupadas vidas de los jóvenes se quiebran ante la nueva amenaza y la búsqueda de un psicópate que podría ser cualquiera.

"The Shards gira alrededor de Bret (Rigney), un joven aspirante a escritor, muy observador y perspicaz cuya realidad comienza a tambalearse con la llegada de un nuevo alumno misterioso, Robert Mallory (Gere). Su incorporación al instituto coincide con el creciente terror provocado por 'The Trawler', un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes en toda la ciudad.

Junto a Bret se encuentra su exclusivo círculo social, formado por Susan Reynolds (Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) y Thom Wright (Graham Campbell), un grupo muy unido, inmerso en un estilo de vida marcado por el lujo, la belleza, las fiestas y los excesos. La aparente promesa de su juventud contrasta con el mundo oscuro y desencantado de los adultos que les rodean: Terry Schaffer (Wes Bentley), Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) y Steven Reinhardt (Jordan Roth)", adelanta la extensa sinopsis de la serie.

La ficción creada por Murphy (Monstruo: La historia de Ed Gein) y Ellis, cuenta con el propio Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Ellis, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey y Brian Young como productores ejecutivos.