La directora de Prácticamente magia 2 explica por qué Joey King remplazó a Evan Rachel Wood como Kylie Owens - WARNER BROS.

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Prácticamente magia 2 llegará a los cines el próximo 11 de septiembre. La secuela de la icónica película de 1998 vuelve a contar con Sandra Bullock y Nicole Kidman como las hermanas Owens, además de con Stockard Channing y Dianne Wiest como sus excéntricas tías. No obstante, hay un par de personajes clave de la primera película que cuentan con rostros nuevos.

Ni Evan Rachel Wood ni Alexandra Artrip, que encarnaron a Kylie y Antonia Owens, respectivamente, retoman sus papeles en la nueva entrega, siendo sustituidas por Joey King y Maisie Williams. Y si bien Artrip abandonó la industria hace tiempo, Wood sigue muy activa, lo que ha hecho que muchos fans se pregunten por qué no se ha vuelto a contar con ella.

"No fue nada personal", aseguró la directora de la secuela, Susanne Bier, en declaraciones a Variety durante una alfombra roja. "Las jóvenes de la historia acaban de salir de la universidad, así que ni siquiera se planteó la cuestión. Tuvimos que cambiar el reparto", explicó.

Susanne Bier says recasting Evan Rachel Wood’s character in #PracticalMagic2 was “not personal”: “The kids in the story are right out of college, so it wasn’t really a question.” pic.twitter.com/Ld80LJ3dfq — Variety (@Variety) September 1, 2026

Aunque en teoría la segunda entrega se desarrolla 25 años después de los eventos de la primera, lo que significaría que las hijas de Sally tendrían entre 30 y 40 años, la cinta las presenta como recién graduadas. Teniendo esto en cuenta, resulta lógico que se optase por King, de 27 años, para interpretar a Kylie y no por Wood, que actualmente tiene 38 años.

WOOD Y KING TUVIERON "UNA CONVERSACIÓN MUY AGRADABLE"

La cinta se basa en The Book of Magic, el cuarto libro de la saga de Alice Hoffman, pero se toma ciertas libertades. "He leído el libro y parece que no lo están siguiendo", indicó Wood en declaraciones a Entertainment Tonight. "Creo que, en el libro, habría tenido sentido que me volvieran a incluir. Creo que, tal y como lo están planteando, tal y como lo están haciendo, no tenía sentido", expresó.

Poco después de que la actriz de The Shards dijera esto, King reveló a The Hollywood Reporter que ambas habían tenido "una conversación muy agradable". "Le agradecí muchísimo el apoyo que nos brindó a mí y al resto del reparto. Tiene mucho talento y es preciosa, e hizo que este papel fuera tan especial cuando era una niña", expresó King, remarcando su agradecimiento por "poder interpretar a Kylie a esta edad" y su afecto por su predecesora en el papel.