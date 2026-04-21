Nicole Kidman y Sandra Bullock hechizan 30 años después en el tráiler de Prácticamente magia 2 - WARNER BROS.

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

El 11 de septiembre llegará a los cines la secuela de Prácticamente magia, con el regreso de Nicole Kidman y Sandra Bullock como las hermanas Owen. Para ir abriendo boca hasta su estreno, un hechizante tráiler de esta nueva entrega, dirigida por Susanne Bier, muestra a las dos brujas intentando romper una maldición que amenaza con destruir a su familia.

"Seguro que habéis oído hablar de las hermanas Owen", comienza diciendo la voz en off de Sally, el personaje de Bullock al inicio del adelanto. Las de Massachussets, las que según los vecinos son brujas", añade mientras las imágenes muestran como cuida su jardín y a Gillian, a quien encarna Kidman en el invernadero, con un libro sobre plantas.

Acto seguido, el avance muestra la llegada del personaje de Maisy y una amiga abrazando a Jet (Diane West) y Franny (Stockard Channing), las tías de Sally y Gillian mientras una secuencia muestra una taza de café agitándose por arte de magia.

"¿Sois las hermanas Owen?", pregunta instantes después apuesto personaje de Lee Pace a las dos brujas. "Sí. Todo el que amamos muere", dice abnegada Sally para su asombro.

HECHIZOS, RITUALES Y NUEVOS PERSONAJES

"De una forma horrible", aclara aún más Gillian, sobre la maldición lanzada por un antepasado que condena cualquier hombre enamorado de una mujer a morir prematuramente. Es entonces cuando varias secuencias muestran momentos de aparente felicidad entre los miembros de la familia Owen, al tiempo que se revela que el personaje de Xolo Maridueña está enamorado del interpretado por Joey King.

Sin embargo, también desvelan rituales de vudú, un libro de magia oculto, a Sally empleando sus poderes e incluso a una figura que no llega a descubrir su identidad pero que parece levitar en medio del campo.

"Prácticamente magia 2 vuelve a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral, en el que las hermanas Owen deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con desintegrar a su familia de una vez por todas, en un evento cinematográfico imprescindible lleno de diversión, magia y caos", reza la sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Bier y coescrita por Georgia Pritchett y Akiva Goldsman, quien ya se encargó de escribir el libreto de la primera entrega junto a Robin Swicord, la película también cuenta en su reparto con Solly McLeod, Tammy Appenzellar y Christopher Moore. Andrew Kosove, Broderick Johnson, Donald Sabourin y Hoffman ejercen como productores ejecutivos.