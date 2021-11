Eternals: Marvel da la bienvenida oficial a Starfox, el hermano de Thanos, con el primer póster de Harry Styles

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque 'Eternals' ya esté conquistando al público en taquilla, Marvel ha querido presentar a uno de los personajes que aparecen en las escenas post-créditos de manera oficial. Por supuesto, se trata de Eros. El hermano de Thanos, un personaje que también es conocido como Starfox y que está interpretado por Harry Styles, debutaba en el UCM sorprendiendo al fandom... aunque menos de lo esperado, ya que días antes del estreno se filtró su presencia.

Ahora, la Casa de las Ideas ha decidido hacer una puesta de largo oficial. "Conoce al príncipe real de Titán, hermano de Thanos y rompecorazones, vencedor de Black Roger, el gran aventurero Starfox", puede leerse en la cuenta de Twitter del estudio propiedad de Disney.

El cartel muestra a Eros como un personaje más, a pesar de que su presencia está reducida a una de las dos escenas post-créditos. En esta secuencia, el príncipe de Titán se presentaba en la nave de Thena, Makkari y Durig, siendo presentado por Pip el Troll. El hermano del Titán Loco se presenta como Eterno y ofrece su ayuda, dejando a los fans con la curiosidad de cómo será esa ayuda.

Meet the Royal Prince of Titan, brother of Thanos, the Knave of Hearts, defeater of Black Roger, the great adventurer, Starfox 🤯



Check out Eros' brand new character poster and see @Harry_Styles in Marvel Studios' #Eternals only in theaters NOW!