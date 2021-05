Eternals: El guiño a Capitán América escondido en el tráiler de Los Eternos de Marvel

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

EL primer tráiler de Eternals ha revelado qué han estado haciendo los inmortales dioses del Universo Marvel desde su llegada a la Tierra hace varios milenios. Pero también ha aprovechado para hacer algunas divertidas referencias a los Vengadores, y al escudo del Capitán América que actualmente ostenta Sam Wilson.

Como ya se adelantó en la primera sinopsis de la película dirigida por Chloe Zhao, Eternals abarcará varios siglos de la historia de la humanidad, con los todopoderosos seres creados por los Celestiales ayudando a su evolución, pero con una estricta política de no intervención en los conflictos.

El tráiler muestra secuencias en diferentes momentos de la historia, incluyendo una visita a la legendaria ciudad de Babilonia. Y en un breve plano aparece un guerrero antiguo que, tal y como ha señalado un fan con vista de águila, porta un escudo muy similar al de Capitán América.

