¿Qué cambia el final de Wicked Parte 2 del musical y del libro?

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Wicked: Parte 2 ya ha aterrizado en cines. La película, que vuelve a contar con Jon M. Chu tras las cámaras, se corresponde con el segundo acto del exitoso musical de Broadway creado por Winnie Holzman que, a su vez, basa su trama en la novela de Gregory Maguire. Esta, escrita en 1995, reimagina y amplía el universo de El mago de Oz surgido de la mente de L. Frank Baum.

La secuela cinematográfica, de nuevo protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, se une así a esta intrincada sucesión de adaptaciones y reinvenciones. Pero, ¿cómo de fiel es el final de la película al musical y al libro de Wicked?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Lo primero que hay que destacar es que Wicked: Parte 2 concluye con un final muy similar al de la obra de Broadway. Esta ya modificó algunos aspectos fundamentales de Wicked: Memorias de una bruja mala, la novela de Maguire, al adaptar la historia a los escenarios. Y uno de ellos tiene que ver con Elphaba, la Bruja Mala del Oeste, a la que el musical brindó un final feliz que la película ha optado por mantener.

Tanto la obra de Broadway como el filme concluyen con Elphaba fingiendo su muerte al huir por una trampilla después de que Dorothy le eche un cubo de agua encima. Fiyero va a buscarla y ambos escapan de la Tierra de Oz, dejando que el resto crea que han muerto. Glinda se queda para gobernar ocupando el vacío dejado por del Mago, que huye en un globo aerostático.

El material original, por su parte, no es tan amable con sus protagonistas. En la historia de Maguire, Elphaba muere cuando Dorothy vuelca el cubo de agua encima de ella, que es lo mismo que ocurre en El maravilloso mago de Oz, la legendaria novela de L. Frank Baum escrita en 1900. Por su parte, el Mago logra huir, dejando la Tierra de Oz sumida en el caos.

En cuanto a Fiyero, este no se convierte en el Espantapájaros en el libro de Wicked, sino que muere a manos de la policía por ser simpatizante de la resistencia liderada por Elphaba. La Bruja Mala, profundamente afectada por su muerte, enloquece y se convence a sí misma de que Fiyero no ha fallecido, sino que permanece oculto disfrazado como el Espantapájaros.

Además, ambos tienen un hijo, que no aparece ni en el musical ni en la película. La historia es extremadamente trágica, con Elphaba entrando en coma, consternada por la muerte de Fiyero, y dando a luz a su hijo sin ser consciente ni de su embarazo ni del parto.

UN CAMBIO CLAVE: LA ESCENA FINAL

Aunque Wicked: Parte 2 es bastante fiel al musical, cada adaptación pone el broche de oro a su trama con una escena diferente. En la obra de Broadway, Elphaba y Fiyero se alejan juntos mientras Glinda se queda sola, mientras que la cinta concluye con un flashback en el que Glinda aparece susurrando algo a Elphaba al oído.

Se trata de una clara referencia al póster del musical, una imagen que ya forma parte del imaginario colectivo de los fans y que la primera película de Wicked replicó en su cartel. Así, aunque ambas adaptaciones terminan de la misma manera, la cinta remarca con esta agridulce escena final el vínculo entre ambas, que ha cambiado "para bien", tal y como ilustra su icónico dúo musical For Good.