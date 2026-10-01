Una estrella de Superman se une a Miami Vice ’85, el reinicio de Corrupción en Miami - WARNER BROS. / NBC

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Miami Vice '85, el reinicio cinematográfico de Corrupción en Miami, sigue sumando nombres a su reparto, con su rodaje previsto para arrancar en noviembre de este año de cara a su estreno el 19 de mayo de 2028. Ahora, se ha confirmado que Edi Gathegi, que dio vida a Mr. Terrific en la película de Superman del nuevo Universo DC, se une al elenco de la película, encabezado por Austin Butler y Michael B. Jordan.

Según informa The Hollywood Reporter, citando fuentes cercanas al proyecto, Gathegi dará vida a "un delincuente de poca monta con grandes ambiciones que se verá superado por sus circunstancias". La película, que amplía el universo de la serie Corrupción en Miami, estará dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, F1: La película) y se rodará tanto en Nueva York como en Miami.

Gathegi, que también ha trabajado en X-Men: Primera generación y en la saga Crepúsculo, tiene previsto retomar su rol como Mr. Terrific en la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que verá la luz en cines el 9 de julio de 2027.

Además, también tiene en su horizonte protagonizar una serie de DC que, a modo de spin-off, estará centrada en su personaje. Aunque por el momento no cuenta con fecha de estreno, el proyecto ya está en marcha, con el libreto del episodio piloto a cargo de Allan Heinberg, guionista de Wonder Woman y de series como Sadman o Sexo en Nueva York.

MIAMI VICE '85 COMENZARÁ A RODARSE EN NOVIEMBRE

Gathegi se unirá así a un reparto encabezado por Butler y Jordan, que darán vida a Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, el dúo protagonista encarnado por Don Johnson y Philip Michael Thomas en la serie de los 80. La película también contará con John Leguizamo, que dio vida al sirviente Eumeo en La odisea de Christopher Nolan, como el villano principal de la cinta.

La película toma como principal referencia el episodio piloto de Corrupción en Miami, la popular serie de la NBC creada por Anthony Yerkovich, que contó con cinco temporadas emitidas entre 1984 y 1989. Al igual que la ficción original, esta nueva adaptación estará ambientada en los años 80, recuperando así la época en la que transcurría la serie, a diferencia de la película de 2006 dirigida por Michael Mann y protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx, que optó por trasladar la trama a un contexto más contemporáneo.

Dirigida por Kosinski a partir de un guion de Dan Gilroy, creador de la aclamada serie de Star Wars Andor y responsable de los libretos de Nightcrawler o El legado de Bourne, Miami Vice '85 también contará en su elenco con Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone y Danny Ramírez.