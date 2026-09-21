John Leguizamo interpretará al villano en el reinicio de Miami Vice - NBC/LIONSGATE

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

John Leguizamo, que interpreta a Eumeo, el sirviente ciego de Odiseo (Matt Damon) en La Odisea de Christopher Nolan, será el villano principal de Miami Vice 85, el reinicio cinematográfico de Corrupción en Miami, con Joseph Kosinski al frente de la dirección.

Según informa The Wrap, Leguizamo será quien interprete en Miami Vice 85 al antagonista de la película, cuyo rodaje comenzará a fines de este año, con vistas a estrenarse el 19 de mayo de 2028.

De este modo, el actor de cintas como Spawn, Super Mario Bros. o Waco se une en el filme a Austin Butler y Michael B. Jordan, quienes darán vida a Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, el dúo protagonista que encarnaron Don Johnson y Philip Michael Thomas en la serie de los 80.

Además, según apuntaba Deadline a mediados de agosto, esta revisión cinematográfica también contará con Alden Ehrenreich, actor que encarnó a la versión joven de Han en Star Wars.

MIAMI VICE 85 SE INSPIRA EN EL EPISODIO PILOTO DE LA SERIE DE LOS 80

La película, rodada en formato IMAX, toma como principal referencia el episodio piloto de Corrupción en Miami, la popular serie de NBC que contó con cinco temporadas emitidas entre 1984 y 1989. Al igual que la ficción original, esta nueva adaptación estará ambientada en los años 80, recuperando así la época en la que transcurría la serie, a diferencia de la película de 2006 dirigida por Michael Mann.

Precisamente, la cinta de Mann también partía de la serie, aunque optó por trasladar su estética a un contexto más contemporáneo. El filme estuvo protagonizado por Colin Farrell y Jamie Foxx, que interpretaron a los dos agentes de la brigada antivicio, y terminó siendo un fracaso comercial tras recaudar 165 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 135 millones.

Dirigida por Kosinski a partir de un guion de Dan Gilroy, creador de la aclamada serie de Star Wars Andor y responsable de los libretos de Nightcrawler o El legado de Bourne, Miami Vice 85 también contará en su elenco con Whitney Peak, Camila Morrone y Danny Ramírez.