Adria Arjona, orgullosa de haber abordado la violencia sexual en Star Wars: Andor: "Significó mucho para mí"

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Adria Arjona dio vida a Bix Caleen en las dos temporadas de Andor, serie de Star Wars protagonizada por Diego Luna. La serie, que tiene un tono más adulto que otras producciones de la franquicia, aborda el tema de las agresiones sexuales, algo que generó polémica entre los fans, pero que ha llenado de orgullo a la actriz.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Arjona expresó: "Si vas a contar todas las caras de una historia, entonces no puedes dejar fuera el abuso de poder, porque es parte de nuestra historia".

"El hecho de que pudiera decir esas palabras ['Él intentó violarme'] en el universo Star Wars significó mucho. Me sentí muy honrada y contacté con muchas mujeres; realmente sentí que todas ellas me estaban sosteniendo la mano durante esa escena. Era la manera en que ellas desearían haber reaccionado si estuvieran en esa situación de nuevo. Decir esas palabras no es fácil", apuntó.

La historia de Bix a lo largo de las dos temporadas de la serie estuvo marcada por la tragedia: su captura y posterior tortura por parte del científico imperial Dr. Gorst (Joshua James), así como el trastorno de estrés postraumático derivado de ese cautiverio.

"Lo que le pasó a Bix en la primera temporada es muy importante, y creo que lo que Tony [Gilroy, creador de Andor] hace brillantemente, al no dejar que Bix simplemente lo supere, es mostrar que el trauma es increíblemente complejo y que lleva tiempo. No se sana en un año", dice Arjona. "He escuchado la palabra 'víctima' para describirla. Para nada, para nada. Bix es muy valiente. Creo que alguien que se esfuerza tanto es el héroe de su propio camino, y eso es algo que aplaudo de Bix", agregó.