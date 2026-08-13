Alden Ehrenreich se une a Michael B. Jordan y Austin Butler en la nueva película de Corrupción en Miami

Archivo - Alden Ehrenreich, último actor en interpretar a Han Solo, se une a Michael B. Jordan y Austin Butler en Miami Vice '85 - CONTACTO - Archivo

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Miami Vice '85, la nueva versión de Corrupción en Miami, suma una nueva estrella a su reparto. Alden Ehrenreich, actor que encarnó a la versión joven de Han Solo en Star Wars, se une a Michael B. Jordan y Austin Butler en la revisión cinematográfica de la icónica serie de los años 80 que dirigirá Joseph Kosinski (F1: La película, Top Gun: Maverick).

Según informa Deadline, Ehrenreich se suma al proyecto que tiene previsto iniciar su rodaje antes de que termine el año de cara a su estreno fijado en cines para el 19 de mayo de 2028. Miami Vice '85 cuenta con guión de Dan Gilroy, creador de la aclamada serie de Star Wars Andor y responsable de los libretos de títulos como Nightcrawler, El legado de Bourne o Acero puro.

La publicación estadounidense asegura además que Ehrenreich recibió más de ocho ofertas y, pese a su reticencia inicial, finalmente no pudo resistir la oportunidad de protagonizar el proyecto junto a Jordan y Butler bajo la dirección de Kosinski.

El actor, que ha participado en títulos tan populares como Weapons, Oppenheimer o la serie de Marvel Studios Ironheart, ha ganado su primer premio Tony por la obra de teatro Becky Shaw este verano. En cuanto a sus futuros proyectos, Ehrenreich aparecerá junto a Helen Mirren y Olivia Cooke en Talento para matar, que tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto. También protagonizará The Last Resort junto a Daisy Ridley y el recientemente fallecido Sam Neill, que llegará a los cines en 2027

REGRESO A LOS AÑOS 80

Rodada en IMAX, Miami Vice '85 se inspirará directamente en el episodio piloto de Corrupción en Miami, la serie de cinco temporadas que se emitió en NBC entre 1984 y 1989. En esta nueva versión Michael B. Jordan dará vida a Ricardo Tubbs, a quien encarnó Philip Michael Thomas en la serie original, mientras que Austin Butler será Sonny Crokett, a quien interpretó Don Johnson.

Esta nueva aproximación cinematográfica estará, por tanto ambientada en la misma época de la original, los años 80, a diferencia de la cinta de 2006 que dirigió Michael Mann. También inspirada en la serie, pero alejándose de su estética ochentera en favor de una más moderna, la película de Mann contó con Colin Farrell y Jamie Foxx como la pareja de agentes de la brigada antivicio y fue un fracaso en taquilla, recaudando 165 millones de dólares con un presupuesto estimado de 135 millones.