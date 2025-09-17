Sydney Sweeney y Amanda Seyfried esconden demasiados secretos en el perturbador tráiler de La asistenta

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

El 1 de enero de 2026 llegará a los cines La asistenta, filme dirigido por Paul Feig (Otro pequeño favor) que adapta la novela homónima de Freida McFadden. El filme está protagonizado por Sydney Sweeney, que encarna a Millie, una joven que acepta entrar al servicio de la adinerada familia Winchester en su lujosa casa, donde Nina, el personaje de Amanda Seyfried, oculta muchos secretos, tal y como adelanta el primer tráiler.

"¿Por qué quieres este trabajo?", le cuestiona Nina a Millie durante su entrevista para el puesto de asistenta al inicio del avance. "Es que me gusta ser asistenta, para buenas familias, claro", responde ella antes de que la señora Winchester le enseñe las instalaciones de la casa y la que será su habitación.

"El trabajo consiste en limpiar, ordenar y cocinar cosas sencillas", explica seguidamente Nina a Millie. En ese instante entra en escena Andrew (Brandon Sklenar), el marido de Nina, y la hija de ambos, quienes no parecen muy contentos con la presencia de Millie en la casa.

Sin embargo, Millie no tardará en sospechar que algo extraño sucede bajo el falso clima de felicidad que envuelve al hogar de los Winchester. Seguidamente, las imágenes revelan a Nina actuando de forma excesivamente turbadora y siniestra, casi como si la estuviese acechando. "Eres un ángel, no sé qué haría sin ti, Millie", le dice Nina con voz de estar aturdida.

En ese instante, las imágenes muestran a Millie descubriendo algo tan horrible que se le cae la bandeja al suelo. Acto seguido, la policía llega al hogar de los Winchester y Andrew mira perplejo a la joven asistenta, mientras su hija pequeña se encuentra recostada en la camilla de una ambulancia antes de que el adelanto culmine con fugaces y reveladoras secuencias de violencia entre los protagonistas.

Dirigida por Paul Feig a partir de un guion de Rebecca Sonnenshine, La asistenta también cuenta en su elenco con Elizabeth Perkins, Megan Ferguson, Ellen Tamaki y Brian D. Cohen, entre otros muchos. Feig, junto a Laura Allen Fischer y Todd Lieberman, son los productores, mientras que Seyfried, Sweeney y la propia Freida McFadden ejercen como productoras ejecutivas de la película.