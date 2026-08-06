John Cena contra los Looney Tunes en el tráiler de Coyote vs. Acme

John Cena contra los Looney Tunes en el entretenido tráiler de Coyote vs. Acme
John Cena contra los Looney Tunes en el entretenido tráiler de Coyote vs. Acme - BETA FICTION SPAIN
Cultura Ocio
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 13:36
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   MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

   Coyote vs. Acme, película que combina imagen real con animación, ha lanzado un nuevo y divertido tráiler. El filme, que además de con los icónicos Looney Tunes, cuenta también con rostros tan populares como el de John Cena, llegará a los cines el próximo 18 de septiembre.

   El adelanto, de poco más de dos minutos de duración, comienza con el Coyote haciendo justo lo que se espera de él: preparar una trampa mortal para cazar al Correcaminos. Como era previsible, su plan acaba frustrado y acaba estrellándose contra un camión.

   Justo cuando el desafortunado protagonista se encuentra completamente desesperado, una voz parece dirigirse a él a través de la televisión. El personaje de Will Forte, un abogado en busca de clientes, comienza a enumerar algunos de los fallidos intentos de el Coyote en su incansable misión de atrapar al Correcaminos, para finalizar señalando al culpable: "los productos Acme dan problemas".

   Así comienza la batalla judicial contra la "mayor corporación del mundo", dirigida por el personaje de Cena, en la que el Coyote y su picapleitos contarán con ayuda (o no) del resto de los Looney Tunes.

EL COYOTE NUNCA FUE EL CUPABLE

   "Harto de que los productos Acme le fallen una y otra vez en su incansable persecución del Correcaminos, el Coyote decide contratar a un abogado de poca monta para demandar a la Corporación Acme", adelanta la sinópsis oficial.

   Coyote vs. Acme esta dirigida por Dave Green (Ninja Turtles: Fuera de las sombras) a partir de una historia de James Gunn, máximo responsable del universo de DC, Jeremy Slater (Mortal Kombat II) y Samy Burch (Secretos de un Escándalo).

   La película, que llegará a los cines españoles de la mano de Beta Fiction Spain, esta protagonizada por los mencionados Will Forte (Nebraska) y John Cena (Peacemaker), junto a Lana Condor (La boca del Diablo) y P.J. Byrne (Babylon), entre otros.

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