John Cena contra los Looney Tunes en el tráiler de Coyote vs. Acme

John Cena contra los Looney Tunes en el entretenido tráiler de Coyote vs. Acme - BETA FICTION SPAIN

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Coyote vs. Acme, película que combina imagen real con animación, ha lanzado un nuevo y divertido tráiler. El filme, que además de con los icónicos Looney Tunes, cuenta también con rostros tan populares como el de John Cena, llegará a los cines el próximo 18 de septiembre.

El adelanto, de poco más de dos minutos de duración, comienza con el Coyote haciendo justo lo que se espera de él: preparar una trampa mortal para cazar al Correcaminos. Como era previsible, su plan acaba frustrado y acaba estrellándose contra un camión.

Justo cuando el desafortunado protagonista se encuentra completamente desesperado, una voz parece dirigirse a él a través de la televisión. El personaje de Will Forte, un abogado en busca de clientes, comienza a enumerar algunos de los fallidos intentos de el Coyote en su incansable misión de atrapar al Correcaminos, para finalizar señalando al culpable: "los productos Acme dan problemas".

Así comienza la batalla judicial contra la "mayor corporación del mundo", dirigida por el personaje de Cena, en la que el Coyote y su picapleitos contarán con ayuda (o no) del resto de los Looney Tunes.

EL COYOTE NUNCA FUE EL CUPABLE

"Harto de que los productos Acme le fallen una y otra vez en su incansable persecución del Correcaminos, el Coyote decide contratar a un abogado de poca monta para demandar a la Corporación Acme", adelanta la sinópsis oficial.

Coyote vs. Acme esta dirigida por Dave Green (Ninja Turtles: Fuera de las sombras) a partir de una historia de James Gunn, máximo responsable del universo de DC, Jeremy Slater (Mortal Kombat II) y Samy Burch (Secretos de un Escándalo).

La película, que llegará a los cines españoles de la mano de Beta Fiction Spain, esta protagonizada por los mencionados Will Forte (Nebraska) y John Cena (Peacemaker), junto a Lana Condor (La boca del Diablo) y P.J. Byrne (Babylon), entre otros.