Fast X: Vin Diesel, celoso de Jason Momoa tras Fast and Furious 10

Tras firmar la paz con Dwayne Johnson, ahora parece que Vin Diesel ha encontrado un nuevo blanco de sus iras dentro del elenco de Fast and Furious 10. Y es que informaciones recientes aseguran que el gran protagonista y productor ejecutivo de la taquillera franquicia tiene celos de Jason Momoa, el actor que ha dado vida al gran villano de Fast X, por robarle el protagonismo.

Momoa interpreta en la cinta de Louis Leterrier a Dante Reyes, hijo del narcotraficante Hernán Reyes, al que Dom Toretto y su equipo derrocaron en Fast Five, la quinta entrega de la adrenalínica saga. Y, por lo que parece, este enfrentamiento entre el protagonista de la franquicia con el actor que pone rostro a su gran antagonista ha ido un paso más allá de la gran pantalla.

Así, tras soliviantar sus rencillas y rencores con Dwayne Johnson, que se alejó de Fast and Furious para protagonizar su propio spin-off con Hobbs and Shaw, Vin Diesel siembra nueva controversia al cargar contra Jason Momoa. A pesar de que la actuación del actor hawaiano se ha ganado el favor tanto de la crítica como del público por su rol como antagonista en la película, parece ser que a Diesel no le ha hecho ni pizca de gracia que le haya quitado relevancia a su personaje.

Al parecer, Diesel no solo siente celos de Momoa, sino que, además, le carga la responsabilidad de ser la razón por la que Fast X está cosechando una pésima acogida entre la crítica especializada. Y, según recoge RadarOnline, una fuente cercana a esta polémica asegura que "Vin se avergüenza de que atribuyan a Jason como lo único bueno en la película y robe el protagonismo en la franquicia que él mismo construyó". Es más, Diesel también se habría sentido molesto con Momoa por su inclinación a "sobreactuar" y "robar escenas" cuando interpretaba a Dante en la cinta.

Tanto es así, que algunos expertos dentro de la industria cinematográfica sugieren que el propio Momoa sabe que él es la sensación del momento y Vin tiene envidia de eso e incluso es consciente de que Diesel se lo ha hecho notar a otros de sus compañeros de reparto. Ahora quedará por ver qué hay de cierto en esta nueva polémica que rodea a la saga de Fast and Furious y si, llegado el caso, ambas estrellas de acción conseguirán limar sus asperezas y diferencias.