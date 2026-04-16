Ethan Jamieson, actor de Los Juegos del Hambre, detenido por agresión con arma de fuego - LIONSGATE

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Ethan Jamieson, que dio vida al jovencísimo tributo masculino del distrito 4 en la primera entrega de la saga Los juegos del hambre, ha sido arrestado en Raleigh, Carolina del Norte. Se le acusa de agresión con arma de fuego con intención de matar.

Según un portavoz del departamento de policía de Raleigh, el actor, de 27 años, fue detenido el pasado 22 de marzo, después de que los agentes acudieran por una denuncia de disparos aproximadamente a las 21:52 hora local.

"Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima, quien denunció que un sospechoso desconocido que circulaba en una bicicleta eléctrica había disparado contra su vehículo mientras conducía", declaró el portavoz en un comunicado, según recoge TheWrap.

"En el momento del incidente había otras dos personas dentro del vehículo. Durante la investigación, los detectives identificaron a [Jamieson] como la persona que realizó un único disparo en dirección al vehículo de las víctimas", añadió.

ESTE ES EL SEGUNDO ARRESTO DE JAMIESON EN UN AÑO

Jamieson se enfrenta a tres cargos de agresión con arma letal con intención de matar y tendrá que acudir al juzgado el próximo 30 de abril. Cabe decir además que, según los registros, esta es la segunda detención del acusado en un año, pues ya fue detenido el pasado 21 de marzo de 2025 por "resistirse a la autoridad", tal y como señala E! News.

Además de en Los juegos del hambre, donde era una de las víctimas del baño de sangre inicial en la Cornucopia, Jamieson solo ha aparecido en un puñado de títulos. De hecho, ya habló de retirarse tras su participación en la cinta protagonizada por Jennifer Lawrence, revelando a LancasterOnline sus dudas sobre dedicarse a la interpretación a tiempo completo y su deseo de "ser simplemente una persona normal".

Jamieson debutó como actor en 2009, en un episodio de One Tree Hill, participó en la película infantil para televisión The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16; en un corto llamado Gravity y, por último, en 2013, en un capítulo de Justified: La ley de Raylan.