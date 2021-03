Desfase total en el tráiler sin censura de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) de James Gunn

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio)

Warner Bros. presenta 'El Escuadrón Suicida' ('The Suicide Squad') como "la colección de delincuentes más degenerados del elenco de DC" y, por lo visto en el primer tráiler, con esta tímida descripción se han quedado cortos.

Chistes subidos tono, acción, palabras malsontantes, violencia, sangre y desfase, sobre todo mucho desfase es lo que encontrarán los fans de DC en los tres minutos de adelanto del filme que dirige James Gunn ('Guardianes de la Galaxia') y que verá la luz en cines a finales de julio de este año.

Una película que es reboot pero a la vez secuela de la cinta estrenada en 2016 ya que repiten algunos personajes como la Harley Quinn de Margot Robbie, el Rick Flag de Joel Kinnaman o el Capitán Boomerang de Jai Courtney que ya estuvieron en el filme de David Ayer.

La sinopsis oficial del filme es la siguiente: "Bienvenidos al infierno, también conocido con el nombre de Belle Reve, es la prisión con la mayor tasa de mortalidad de USA. Allí están encerrados los peores Supervillanos que harán cualquier cosa para escapar, incluso unirse a la supersecreta y turbia Task Force X. ¿La misión de hoy? actuar o morir. Y para conseguirlo hay que reunir a un grupo de supervillanos entre los que están Bloodsport, Peacemaker, Capitán Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Rey Tiburón, Blackguard, Javelin y el psicópata favorito de todos, Harley Quinn. Después hay que dotarlos de todas las armas posibles y soltarlos (literalmente) en la remota isla de Corto Maltés, infestada de enemigos.

Allí, el Escuadrón se abre paso por una jungla repleta de adversarios militantes y fuerzas guerrilleras. En su misión de búsqueda y destrucción, el único sensato es el Coronel Rick Flag pero tienen a los tecnólogos gubernamentales de Amanda Waller rastreando cada uno de sus movimientos. Y como siempre, un movimiento en falso y están muertos (ya sea a manos de sus enemigos, un compañero de equipo o la propia Waller). Si alguien quiere hacerse rico, deberá apostar contra ellos: contra todos ellos".

La película está protagonizada por Margot Robbie ('Aves de Presa', 'Bombshell'), Idris Elba ('Avengers: Infinity War', 'Thor'), John Cena ('Peacemaker', 'Bumblebee'), Joel Kinnaman (Escuadrón Suicida'), Jai Courtney ('Escuadrón Suicida', 'Divergente'), Peter Capaldi ('Guerra Mundial Z', 'Doctor Who'), David Dastmalchian ('Dune', 'Ant-Man y la Avispa'), Daniela Melchior ('Parque Mayer'), Michael Rooker (las películas de 'Guardianes de la Galaxia'), Alice Braga ('Elysium'), Pete Davidson ('El rey de Staten Island', 'Saturday Night Live'), Joaquín Cosio ('Spider-Man: Into the Spider-Verse ', 'Narcos: México'), Juan Diego Botto ('Los europeos'), Storm Reid ('El hombre invisible', 'Una arruga en el tiempo', 'Euphoria), Nathan Fillion ('Guardianes de la Galaxia', 'El novato'), Steve Agee ('Brightburn', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'), Sean Gunn (las películas de 'Guardianes de la Galaxia' y 'Vengadores'), Mayling Ng ('Wonder Woman'), Flula Borg ('Ralph Breaks the Internet'), Jennifer Holland ('Brightburn', 'Peacemaker') y Tinashe Kajese ('Valor' de la televisión, 'The Inspectors'), con Sylvester Stallone ('Rocky', 'Rambo' y 'Los mercenarios') y Viola Davis ('Escuadrón suicida').