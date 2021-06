¿Por qué ha eliminado un tatuaje a Harley Quinn en El Escuadrón Suicida de James Gunn?

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Uno de los elementos que más ha llamado la atención tras el estreno del nuevo y disparatado tráiler de El Escuadrón Suicida es la ausencia de uno de los tatuajes característicos de Harley Quinn. La supervillana tenía tatuada la palabra "Rotten" ("podrido" en español) en su mejilla derecha. Ahora James Gunn explica el motivo de este cambio en la apariencia del personaje de Margot Robbie.

En una ronda de preguntas y respuestas en una story de Instagram, el cineasta reveló que el motivo por el que la exnovia del Joker no lleva más el tatuaje es porque era un tatuaje que le resultaba de mal gusto tanto a la propia actriz como también al director.

"A Margot no le gustaba y me di cuenta que a mí tampoco me hacia gracia. Así que decidimos eliminarlo. No aparecerá más", declaró el cineasta. Realmente, el tatuaje no aportaba nada a la trama, lo que lo hacía prescindible. La palabra "rotten" pudo verse en el rostro de Harley Quinn en 'Escuadrón Suicida' y en 'Aves de presa'.

La versión de Gunn, que es una continuacióm y reboot a la vez de Suicide Squad, mostrará cómo Harley Quinn y el Task Force X se embarcan en una misión conjunta con el gobierno que les lleva a tener una batalla cara a cara con Starro, una especie alienígena con forma de estrella de mar.

El director ya adelantó que buena parte de los personajes no saldrán vivos de la cinta, aunque no es descartable que Gunn quiera hacer un spin-off centrado en Harley Quinn, de manera similar a la serie del Peacemaker de John Cena. Gunn ya ha mostrado su interés en ello.