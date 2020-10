Una de las escenas clave de Vengadores: Endgame fue improvisada

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame estuvo repleta de emotivos e icónicos momentos que hicieron las delicias de los fans, como cuando Capitán América levanta el martillo de Thor o el ya legendario chasquido de Iron Man. Pero hubo uno, que precisamente involucra a Tony Stark y a Doctor Strange, que fue improvisado por Benedict Cumberbatch.

La escena en cuestión es una de las muchas de Vengadores: Endgame que hizo referencia a anteriores películas. En Infinity War, utlizando la Gema del Tiempo Doctor Strange exploró todos los posibles futuros que podían existir en a batalla contra Thanos. Valiéndose de su enorme poder, el Hechicero Supremo visitó un total de 14.000.605 futuros posibles hasta encontrar uno en el cuál los Vengadores vencían al Titán Loco.

En la contienda final de Endgame, Iron Man mira con ojos derrotados a Doctor Strange, pensando que de nuevo está todo perdido. Pero el Hechicero Supremo le hace un gesto cómplice con la mano, el mismo gesto que hizo en la anterior película para hacerle entender que sólo ganaban en un futuro. Según el director Scott Derrickson, éste gesto tan icónico fue completamente improvisado por el actor.

Benedict told me this moment was an improv. https://t.co/d5fvwTTrwl