Spider-Man: Así es el chat de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Tobey Maguire y Andrew Garfield sorprendieron a los fans en Spider-Man: No Way Home, acompañando a Tom Holland como distintas versiones del superhéroe. Holland ha asegurado recientemente que sigue manteniendo el contacto con sus compañeros, e incluso tienen un chat grupal.

"Fue maravilloso. Andrew, Tobey y yo tenemos un vínculo increíble, como tres personas que han pasado por algo tan único que realmente somos como hermanos. Tenemos un gran chat de grupo y nos ponemos al día de vez en cuando. Se llama Spider-Boys", declaró a The Hollywood Reporter.

En la entrevista le preguntaron qué era lo último de lo que habían hablado en el chat. "Estaba haciendo un evento benéfico en Londres para The Brothers Trust y les pedí que firmaran un póster para subastarlo. Obviamente, estaban felices de hacerlo", relató Holland, que también agregó que hablaban de "cosas de Spider-Man".

Spider-Man: No Way Home, la última película de la saga hasta la fecha, se estrenó en 2021. Aunque aún no han empezado a trabajar en ella, todo apunta a que habrá una cuarta entrega. "Puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos parado las reuniones en solidaridad con los guionistas. Ha habido muchas conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas", contó recientemente Holland a Variety.

Por su parte, Amy Pascal, productora de Spider-Man, también ha dado detalles sobre el futuro de la franquicia. "¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto que sí. Estamos en proceso, pero está la huelga de guionistas, nadie está trabajando durante la huelga. Todos la apoyamos y, cuando se recuperen, comenzaremos", comentó.