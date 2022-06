Equipo y fans de Lightyear defienden el beso lésbico ante los ataques homófobos: "Qué podrido hay que estar por dentro"

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

La escena del beso entre dos personajes del mismo sexo en 'Lightyear' sigue causando revuelo entre el público. Tras el ruido y la ola de indignación de sectores reaccionarios por incluir una secuencia lésbica en la cinta, han sido muchas las voces tanto de miembros del equipo de la cinta de Pixar como de fans anónimos que han apoyado al largometraje y su apuesta por mostrar la diversidad sexual. "Es una escena muy necesaria", defienden en redes.

Ya desde antes del estreno del filme, la famosa escena dio que hablar. Primero, porque, inicialmente se había anunciado que la secuencia fue suprimida pero se recuperó en un nuevo montaje, tras las quejas que surgieron cuando se descubrió que Disney financió a legisladores que aprobaron el proyecto de ley 1557 en Florida, llamado popularmente como 'Don't Say Gay'.

La reintroducción de la escena, provocó que las quejas vinieran de otra parte, pues que el filme fue prohibido en 14 países debido a dicha secuencia, entre los que destacan Arabia Saudí y China. La secuencia, de apenas dos segundos, muestra a la mejor amiga de Buzz Lightyear, la comandante Alisha Hawthorne, besando a su esposa, Kiko.

Tras recuperar la secuencia en el montaje final, Disney se negó a eliminarla para ciertos mercados que pideron censurarla como condición para estrenar la película. "Hemos tenido pleno respaldo del estudio. [En China], insistieron en ello [en suprimir la escena], pero Disney creyó en que la película solo debía distribuirse de la manera en la que fue concebida", declaró Angus MacLane en una entrevista concedida a Europa Press y CulturaOcio, en la que dejó claro que la factoría nunca contempló una alternativa para lograr una mayor distribución internacional.

En esa misma línea se expresó Chris Evans, quien tildó de "idiotas" a los países que han prohibida la cinta. "Cada vez que ha habido un avance social a medida que nos despertamos, la historia estadounidense, la historia humana es una de constante despertar y crecimiento social y eso es lo que nos hace buenos", declaró, según recogieron varios medios.

"Siempre habrá personas que tengan miedo y no se den cuenta y traten de aferrarse a lo que era antes. Pero esa gente muere como los dinosaurios. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos", añadió.

Dado que la película, la cual marca el regreso de Pixar a los cines desde 'Onward', no está teniendo el éxito esperado en taquilla, el filme no pudo superar a 'Jurassic World: Dominion' en su primer fin de semana en taquilla en Estados Unidos y España, ya hay voces que atribuyen estos malos resultados financieros a la secuencia.

De ahí, que fans y público de todo el mundo defienda con más ahínco a la cinta. No solo entre los espectadores. Tras conocerse la prohibición de la cinta en 14 países, los periodistas David Cantero e Isabel Jiménez, a la hora de informar sobre la noticia en 'Informativos Telecinco', dejaron bien claro que la actitud de estos mercados internacionales es "retrógrada".

"Hablamos de un referente en la astronáutica, censurado en la nueva película de Disney Pixar por motivos que creíamos ya olvidados, retrógrados e impensables hasta el infinito y más allá", comenzaba a narrar Cantero antes de que Jiménez explicase más a fondo la noticia. "Es la esperada historia de Buzz Lightyear que sufre la lacra de la homofobia en los cines de hasta 14 países, la mayoría asiáticos, por un simple beso entre dos personajes del mismo sexo", añadía.

Entre los fans, han sido muchos los que han compartido el fotograma de la cinta en la que aparecen Alisha y Kiko besándose. "Después de ver a tanta gente escandalizada y países cancelando 'Lightyear' por un beso entre dos chicas, lo único que queda claro es que esta escena es muy necesaria", defendía un seguidor. "¡Qué podrido hay que estar por dentro para que te genere odio y rechazo un beso entre dos personas!", agregó otro.

Por supuesto, no han faltado los que han tirado de humor, compartiendo un montón de memes sobre cómo la cinta les 'ha convertido'. Tampoco han faltado los que han sido más críticos, recordando que, de los 14 países que han prohibido 'Lightyear', 13 de ellos son de confesión mayoritariamente musulmana.

