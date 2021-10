Sideral tráiler de Lightyear, la épica precuela de Toy Story: "Hasta el infinito y..."

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Disney ha lanzado el primer tráiler de 'Lightyear', el spin-off cinematográfico de 'Toy Story'. Minuto y medio en el que, mientras suenan las notas del legendario 'Starman' de David Bowie se despliega un auténtico derroche visual en un avance que apunta a que este filme será una épica aventura espacial.

La película, que tiene previsto su estreno en cines en verano de 2022, sigue la historia de origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete en la tetralogía original. El avance muestra que será una aventura que dará a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans y siendo uno de los personajes más icónicos de Pixar, con permiso de Woody.

Chris Evans, el emblemático Capitán América, presta su voz a Buzz en la versión original en inglés. "La expresión 'un sueño hecho realidad' se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí", declara el actor en un comunicado.

"Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar [...] Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando", continúa.

Angus MacLane, director ganador del premio Annie y veterano animador de Pixar, que codirigió 'Buscando a Dory' en 2016, es el director de 'Lightyear'. Galyn Susman produce este spin-off para cines.