Épico vídeo-tributo de Marvel a Chadwick Boseman (Black Panther): "Siempre serás nuestro rey"

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La repentina muerte del actor Chadwick Boseman a los 43 años ha golpeado como un mazazo entre los fans de Marvel. El actor que interpretó a Black Panther falleció el pasado viernes 28 de agosto víctima de un cáncer con el que luchó durante cuatro años. Sus compañeros han querido homenajearle en las redes sociales, y ahora Marvel ha compartido un emotivo tributo al que "siempre será su rey".

El video, de algo menos de cinco minutos de duración, es un sentido homenaje al trabajo de Boseman en el UCM, donde apareció hasta en cuatro películas, incluyendo una aventura en solitario. "Siempre serás nuestro rey", reza la publicación, que también incluye imágenes tras las cámaras del actor con el director Ryan Coogler y con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

En el video se muestran imágenes de Boseman con sus compañeros de reparto tanto en Capitán América: Civil War como en las dos últimas entregas de Vengadores, y por supuesto en Black Panther, con la actriz Angela Basset abrazándole tras filmar la escena de la cascada, mientras asegura que todos los miembros del reparto se convirtieron en una familia.

You will always be our King. pic.twitter.com/7bb3ST1rl5