Épico troleo de Robert Downey Jr. A Chris Hemsworth: "El segundo mejor Chris"

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Chris Hemsworth ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Al acto han acudido varios de sus compañeros de Marvel y entre ellos estaba Robert Downey Jr., que puso el toque de humor al evento cargando en tono cómico contra su compañero.

Durante su discurso el actor que durante años dio vida a Iron Man en el Universo Cinematográfico Marvel pidió a los asistentes que describieran a Hemsworth en tres palabras. "Absurdamente, irritantemente asombroso", dijo Jeremy Renner. "Amigo del trabajo", afirmó Mark Ruffalo. "Capitán América lo llama el 'segundo mejor Chris'", aseguró Downey Jr., refiriéndose a Chris Evans.

En un tono más serio, Downey Jr. elogió a Hemsworth y habló sobre el estreno de Furiosa de George Miller, afirmando que "será la película de 2024". "Más allá de la capa y el martillo hay un contagioso encanto australiano. Eres un ser humano extraordinario. Eres una leyenda. Es difícil describir a Chris. Es muy esquivo debido a su bonito envoltorio. Sin embargo, tras una inspección más profunda... Allá abajo... Tiene un verdadero ingenio y profundidad de alma, y ha sido un sincero placer para mí conocerle", agregó sobre su compañero.

En una entrevista concedida a Variety para celebrar su estrella en el Paseo de la Fama, Hemsworth admitió que pensaba que recibiría el honor hace años, en 2019, cuando le pidieron al elenco de Vengadores: Endgame que pusiera sus huellas en cemento en el legendario Teatro Chino de Hollywood.

"¡Pensé que eso era el Paseo de la Fama! Entonces, cuando lo hicimos, pensé: 'Oh, genial, voy a conseguir una estrella'. Y alguien me dijo: 'No, no es eso'. Seguí adelante como si supiera lo que estaba pasando", confesó el actor.

Dirigida por George Miller, Furiosa, en la que Hemsworth encarna al villano Dementus, ya está en cines. El filme, precuela de Mad Max: Furia en la carretera, también cuenta en su elenco con Anya Taylor-Joy que retoma el papel de la protagonista que en la cinta de antaño dio vida Charlize Theron.