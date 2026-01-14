20 Películas Que Cumplen 20 Años Este 2026 - ESTUDIOS PICASSO / WARNER BROS. / EL DESEO / MGM

En 2026 se cumplen veinte años del estreno de una serie de películas que, vistas hoy, funcionan como un retrato de lo que fue el cine comercial y de autor de los inicios de los 2000. Aquel curso coincidieron grandes apuestas de estudio, fenómenos juveniles de televisión y obras de autor en un equilibrio cada vez menos frecuente.

2006 acogió desde reinicios de franquicia que redefinieron personajes a relatos políticos que encontraron iconografía propia, así como comedias que cuestionaron los límites del humor y propuestas de fantasía capaces de dialogar con la historia reciente. En varios de estos, la influencia no se mide solo en premios, taquilla o prestigio, sino en su capacidad de continuar siendo parte de la conversación cinéfila dos décadas después.

En ese cruce entre memoria y presente y con el aniversario como pretexto, esta lista recopila y anima a revisitar 20 películas que cumplen 20 años este 2026.

VOLVER

Melodrama de Pedro Almodóvar liderado por Penélope Cruz. En el Festival de Cannes, el cineasta obtuvo el premio al mejor guion y el jurado concedió el de interpretación femenina al conjunto de sus seis protagonistas.

CASINO ROYALE

La franquicia James Bond se reinició con Daniel Craig en una versión más vulnerable y contundente del personaje. Veinte años después, se sitúa como punto de inflexión para el blockbuster de espionaje.

APOCALYPTO

Mel Gibson apostó por una épica en maya yucateco y ambientada en el ocaso del mundo maya. Uno de los títulos más singulares del cine comercial de 2006.

EL LABERINTO DEL FAUNO

Guillermo del Toro mezcló cuento de hadas y posguerra española para componer una fábula de terror moral. Su imaginario, del fauno al Hombre Pálido, se instaló como referencia visual del fantástico moderno.

HIGH SCHOOL MUSICAL

El telefilme de Disney Channel convirtió un instituto en escenario de musical y lanzó a una generación de estrellas juveniles.

INFILTRADOS

Martin Scorsese trasladó el juego de identidades de Juego sucio (Infernal Affairs) a Boston con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson.

PEQUEÑA MISS SUNSHINE

La road movie familiar transformó el fracaso en motor de comedia amarga y ternura sin edulcorantes. Su reparto coral y el tono indie impulsaron una sensibilidad que domina parte del cine estadounidense actual.

EL DIABLO VISTE DE PRADA

Meryl Streep convirtió a Miranda Priestly en un icono de autoridad y crueldad elegante. La secuela llegará a los cines en España el 30 de abril de 2026.

AZULOSCUROCASINEGRO

Daniel Sánchez Arévalo firmó un debut marcado por el pulso generacional, la precariedad y la tensión en los vínculos familiares. En los Goya sumó tres estatuillas, entre ellas dirección novel y el reconocimiento a Quim Gutiérrez y Antonio de la Torre.

V DE VENDETTA

La distopía adaptó el cómic de Alan Moore y David Lloyd para hablar de control, propaganda y disidencia. La iconografía de la máscara de Guy Fawkes trascendió el filme y se instaló como símbolo en manifestaciones y cultura pop.

EL TRUCO FINAL (EL PRESTIGIO)

A la espera del estreno de La Odisea, hace 20 años Christopher Nolan convirtió la rivalidad entre ilusionistas en una historia de obsesión, sacrificio y doble fondo.

HIJOS DE LOS HOMBRES

Alfonso Cuarón retrató un futuro estéril y autoritario con una dirección que convirtió cada plano secuencia en una experiencia.

ALATRISTE

La adaptación del universo de Arturo Pérez-Reverte llevó al cine una épica de capa y espada encabezada por Viggo Mortensen. Dos décadas después, funciona como síntesis de un tipo de superproducción española poco habitual.

THE HOLIDAY

Nancy Meyers consolidó la comedia romántica navideña con intercambio de casas y un reparto formado por Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz y Jack Black.

CARS

Pixar llevó el relato de aprendizaje al asfalto y convirtió a Rayo McQueen en un emblema de merchandising global. El filme abrió una de las líneas comerciales más rentables del estudio.

LA VIDA DE LOS OTROS

Thriller político alemán ambientado en el Berlín Este de 1984 y centrado en la vigilancia de la Stasi sobre artistas e intelectuales. Ganadora del entonces conocido como Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

BORAT

Sacha Baron Cohen se adentró en el falso documental con una película que se movió entre la sátira y la provocación, generando polémicas que formaron parte del propio impacto.

PAPRIKA, DETECTIVE DE LOS SUEÑOS

Thriller animado donde los sueños invaden la realidad con libertad visual desbordante. La gran inspiración de Nolan para Origen.

CARTAS DESDE IWO JIMA

Clint Eastwood narró la batalla de Iwo Jima desde la perspectiva japonesa, completando un díptico bélico poco habitual en Hollywood.

INLAND EMPIRE

El último largometraje de David Lynch, que falleció en 2025, llevó al límite el relato fracturado en una deriva hipnótica sobre identidad y ficción.