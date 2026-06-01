Emilia Clarke pide perdón por sus fiascos en Marvel, Star Wars y Terminator: "No creo que a nadie le gustara. Lo siento" - MARVEL

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Emilia Clarke ha hablado sin rodeos de la fría acogida que tuvieron algunos de sus trabajos en grandes franquicias como Marvel, Star Wars y Terminator. La actriz, conocida por dar vida a Daenerys Targaryen en Juego de tronos, ha asumido con humor esos tropiezos y ha subrayado que no se toma como algo personal la respuesta del público cuando un proyecto no funciona.

"No creo que a nadie le gustara Invasión Secreta, chicos. ¡Lo siento!", admite la intérprete en una entrevista con Variety sobre la serie del UCM que seguía a Nick Furia ante una infiltración de skrulls en la Tierra y contaba en su reparto con Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Olivia Colman y Kingsley Ben-Adir. Clarke encarnó a G'iah, skrull hija de Talos que se enfrenta a los alienígenas que pretenden conquistar la Tierra.

La actriz amplía esa reflexión a otras películas en las que ha participado como Han Solo: Una historia de Star Wars, el spin-off centrado en los primeros años del célebre contrabandista galáctico, y Terminator: Génesis, la quinta entrega de la saga creada por James Cameron. "¿Star Wars? No les gustó. ¿Terminator? Eso nunca debería haber pasado", señala sobre dos proyectos donde interpretó a Qi'ra y Sarah Connor, respectivamente.

Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Alden Ehrenreich, Han Solo: Una historia de Star Wars recaudó unos 392 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 275 millones, lo que la situó como uno de los mayores tropiezos comerciales de Star Wars en la era Disney. Por su parte, Terminator Génesis recaudó más de 440 millones de dólares en todo el mundo, aunque tampoco consiguió consolidar el relanzamiento de la saga ni evitar una recepción muy fría entre crítica y público.

Clarke indica que el contexto de estas producciones era especialmente complejo por tratarse de universos con bases de seguidores muy amplias y expectativas muy marcadas. "Entré en franquicias ya existentes, así que cuando no funcionan, no es personal", explicó la actriz, que subraya que "mi conexión con un proyecto termina cuando dicen 'fin de rodaje' porque no me corresponde decidir qué pensará la gente de él".

CLARKE DEFIENDE ESPERAR AL "PROYECTO ADECUADO"

La actriz ha revelado que su criterio para aceptar papeles ha cambiado con el tiempo. "Tengo que esperar al proyecto adecuado", señala Clarke, que entre sus próximos estrenos figuran Next Life, drama romántico que protagoniza y produce y que celebrará su première mundial en el Festival de Tribeca el 5 de junio.

En su agenda también aparecen títulos como Criminal, serie de Prime Video basada en las novelas gráficas de Ed Brubaker; y When Darkness Loves Us, película de terror escrita y dirigida por James Ashcroft y basada en la novela corta de Elizabeth Engstrom.