Archivo - 02 February 2020, England, London: English actress Emilia Clarke attends the 73rd British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall. Photo: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Archivo - 02 February 2020, England, London: English actress Emilia Clarke attends the 73rd British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall. Photo: Matt Crossick/PA Wire/dpa - Matt Crossick/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Emilia Clarke, la estrella de Juego de Tronos que dio vida a Daenerys Targaryen durante sus ocho temporadas, protagonizará una nueva serie. Se trata de Ponies, un drama de espías ambientado en la Guerra Fría creado por Susanna Fogel y David Iserson, coguionistas del filme El espía que me plantó. Además, Clarke también será productora ejecutiva de la ficción para Peacock.

Según ha informado The Hollywood Reporter, la cuatro veces nominada a los premios Emmy por su interpretación como la Madre de Dragones será la protagonista de la serie. Ambientada en el año 1977 en Moscú, en plena Guerra Fría, el título de Ponies surge del acrónimo en inglés de Personas de No Interés, una jerga utilizada en Estados Unidos para referirse a miembros de operaciones de espionaje.

En la ficción Clarke dará vida a Bea, una educada hija de inmigrantes soviéticos que trabaja junto a otra mujer como secretarias de la embajada estadounidense en Moscú. Ambas compañeras pierden a sus maridos bajo misteriosas circunstancias, lo que les lleva a convertirse en agentes de la CIA para poder conseguir esclarecer los hechos.

Twila, la compañera de Bea, es una valiente mujer de una pequeña ciudad que tratará, junto a su amiga, de llegar al fondo del asunto y descubrir la conspiración real tras la muerte de los maridos de ambas. Sin embargo, todavía no hay ninguna actriz vinculada al personaje.

Fogel e Iserson escribirán juntos el libreto de Ponies y, además, Fogel será la encargada de dirigir la ficción mientras que Iserson será el showrunner. La producción ejecutiva de la serie correrá a cargo de Jessica Rhoades, la propia Clarke, Katherine Bridle y Alison Mo Massey.

Desde el inicio de la emisión de Juego de Tronos en 2011 hasta su final en 2019 la popularidad de Clarke se disparó, llenado su agenda de proyectos durante esos años como la película de 2015 Terminator: Génesis junto a Arnold Schwarzenegger, el filme de 2016 Antes de Ti, que protagonizó junto a Sam Claflin o su participación en el spin-off de Star Wars Han Solo: Una historia de Star Wars en 2018.

La carrera de Clarke ha seguido tras el final de la aclamada serie de HBO. En 2023 protagonizó junto a Samuel L. Jackson la serie de Marvel Invasión secreta. Ahora, además de Ponies, la intérprete ya trabaja en otros proyectos. McCarthy es otro drama ambientado en la Guerra Fría que Clarke protagonizará. También encabezará el reparto de An Ideal Wife, la biografía de Constance Lloyd, mujer de Oscar Wilde.

Clarke tiene pendiente el estreno de Criminal, una miniserie sobre varias familias conectadas a través de una serie de antecedentes penales. La actriz interpretará a la malvada Reina de Corazones en The Night Before Christmas in Wonderland, donde prohibirá la navidad. En 2025 verá la luz The Twits, una película de animación en la que Clarke prestará su voz a uno de los personajes en su versión original. Otro de los proyectos en la agenda de la intérprete es The Queen of Fashion, un biopic sobre el icono de la moda Isabella Blow.