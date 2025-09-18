Cynthia Erivo y Ariana Grande interpretarán dos temas nuevos en Wicked Parte 2 (Wicked: For Good)

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

El 21 de noviembre llegará a los cines Wicked Parte 2 (Wicked: For Good), secuela del éxito de taquilla del pasado año basado en la popular obra de Broadway. Ese mismo día verá la luz su banda sonora, que incluirá dos temas inéditos interpretados por Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes dan vida a las protagonistas Elphaba y Glinda.

Se trata de las canciones No Place Like Home, interpretada por Cynthia Erivo, y The Girl in the Bubble, a cargo de Grande. Según informa Variety, se espera que estos dos nuevos temas, compuestos especialmente por Stephen Schwartz para las actrices, apunten a convertirse, a diferencia de las canciones de la primera película, en firmes candidatas al Oscar.

Sin embargo, Schwartz también ha incorporado nuevo material a los temas ya conocidos del Acto II del exitoso musical de Broadway. "Me alegra enormemente que el álbum de la banda sonora de Wicked: For Good incluya tanta música nueva", expresó en un comunicado recogido por el medio.

"Además de las dos canciones inéditas, varios de los temas ya conocidos presentan novedades. De este modo, tanto quienes escuchen la partitura por primera vez como los seguidores de toda la vida del álbum original de Broadway tendrán mucho por descubrir", aseguró el compositor.

Por otra parte, Marissa Bode y Ethan Slater, quienes encarnan a Nessarose y Boq en Wicked, interpretarán con Erivo The Wicked Witch of the East, otra de las canciones del álbum. Curiosamente, aunque este tema se incluyó en el repertorio del musical de Broadway, no llegó a incluirse en la banda sonora con el reparto original.

El segundo acto de Wicked cuenta con menos números destacados que el primero, pero el clímax de For Good se mantiene como uno de los temas centrales junto a Defying Gravity.

El lanzamiento de la banda sonora de Wicked Parte 2 saldrá en formato CD, un pack compuesto de dos LP y otro con un doble disco serigrafiado, y también en versión digital, además de una versión exclusiva para Amazon y otras tiendas como Target o Walmart.