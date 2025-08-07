Nuevo adelanto de Wicked Parte 2 promete un final épico y el origen de los personajes de El mago de Oz

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

A poco más de tres meses del estreno de Wicked Parte 2, Universal Pictures acaba de lanzar un nuevo adelanto de la secuela que promete una "conclusión épica" a la compleja amistad entre Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) a la vez que desentraña "el fondo de la esencia" del mundo de Oz. Así, junto a declaraciones de las protagonistas y su director, el clip también transita el mítico camino de baldosas amarillas para explicar el origen de icónicos personajes de El mago de Oz como Dorothy, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros, el León y Toto.

"Comprenden que no pueden volver a lo que tenían en la primera película y que tienen que convertirse en algo muy diferente", explica Erivo sobre la relación de las protagonistas en el avance compartido por Universal Pictures en sus redes sociales. "Creo que tienen un vínculo inquebrantable, pero la distancia que deben afrontar lo pone a prueba", señala la actriz, cuya interpretación en la primera entrega le valió la nominación a mejor actriz en la última edición de los Premios Oscar.

Aunque Wicked Parte 2 "en el fondo trata sobre su intento de volver juntas", el director Jon M. Chu asegura que también "es donde El Mago de Oz y Wicked se cruzan". "Vemos cómo surgen los personajes del Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León", añade Grande en este primer vistazo que también muestra a Dorothy y sus amigos en las icónicas baldosas amarillas.

El avance destaca otros momentos clave de la historia como la boda de Glinda con Fiyero y un poderoso intercambio de canciones, entre ellas For Good y No Good Deed, que subrayan la carga emocional del conflicto entre las dos protagonistas, "dos mujeres que se quieren muchísimo y que se cambian mutuamente para mejor".

"Es un viaje emotivo, mucho más maduro, sobre las consecuencias que tienen las decisiones difíciles de la vida", apunta Chu sobre Wicked Parte 2, película que acompaña la publicación del tráiler con dos nuevos pósters oficiales:

Cynthia Erivo is Elphaba 💚 pic.twitter.com/xIgxh6HgEN — Wicked: For Good (@wickedmovie) August 6, 2025

Ariana Grande is Glinda 🩷 pic.twitter.com/uc0SaGCIAv — Wicked: For Good (@wickedmovie) August 6, 2025

Wicked Parte 2 retoma la historia justo donde terminó la primera película, con una exiliada Elphaba, ahora conocida como la Bruja Malvada del Oeste, que lidera una resistencia contra el régimen del Mago en defensa de los animales silenciados. Por su parte, Glinda se ha convertido en un rostro público del gobierno y, a pesar de estar en una posición muy diferente a la de su amiga, intenta tender puentes entre ambas que intensifican la tensión entre ellas y el mundo de Oz.

La primera parte de Wicked estuvo nominada a 10 Premios Oscar, incluido el de mejor película, y se hizo con la estatuilla en las categorías de mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Con más de 750 millones de dólares recaudados en taquilla, el largometraje se convirtió en la adaptación cinematográfica más exitosa de un musical de Broadway en la historia.