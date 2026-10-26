Elon Musk lanza el primer capítulo de su versión de La odisea hecha con Grok, la IA de X - GROK IMAGINE

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado mes de julio, tras meses cargando contra La odisea de Christopher Nolan, Elon Musk anunció que Grok, la inteligencia artificial de su red social X, crearía una versión "históricamente fiel" al clásico de Homero. El multimillonario prometió que el largometraje estaría listo a finales de 2026 y ahora ha lanzado los primeros siete minutos.

El viernes 23 de octubre, la cuenta de Grok Imagine compartió el "episodio 1" de su versión de La odisea, señalando que se trata de una "colaboración creativa" con Wonder Studios y el director Dev Walker, ambos especializados en la realización de películas con IA.

El vídeo comienza narrando cómo Ulises fingió estar loco para no ir a luchar a la guerra de Troya. No obstante, los emisarios griegos le tendieron una trampa para desenmascararle, obligándolo entonces a cumplir su juramento. El fragmento incluye también un montaje sobre la guerra y cómo, mientras Ulises está inmerso en ella, en Ítaca, su mujer va tejiendo y su hijo, creciendo.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.



Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!



Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ pic.twitter.com/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

La noticia de que Musk iba a hacer su propia versión de La odisea con Grok no fue recibida con demasiado entusiasmo y muchos han criticado el primer vistazo. "Esto es una auténtica mierda... como era de esperar", señaló un usuario en X, mientras otros no perdían la oportunidad de criticar la supuesta fidelidad histórica del proyecto.

"Hebillas de cinturón, túnicas medievales y capas de la época tardorromana, arcos románicos, ni una sola pintura mural griega o micénica, todo el mundo va siempre sucio... esto es lo peor que se puede imaginar", reza uno de los comentarios.

Holy fuck, this is absolute shit… as expected. — Benji Naesen (@BenjiNaesen) October 25, 2026

"It's gonna be historically accurate"

Belt buckles, Medieval tunics and late Roman cloaks, Romanesque arches, zero Greek or Mycenaean mural paintings, everyone is dirty all the time... this is the worst kind of slop. — William Oakham (@WilliamOakham) October 26, 2026

LAS CRÍTICAS RACISTAS Y TRÁNSFOBAS DE MUSK A LA ODISEA DE NOLAN

Cabe recordar que, antes de que La odisea llegara siquiera a los cines, Musk cargó contra Nolan por la elección de determinados actores, en particular, la de Lupita Nyong'o como Helena de Troya o la de Elliot Page, quien se rumoreaba que podría encarnar a Aquiles, pero que dio vida a Sinón.

El empresario se mostró de acuerdo con el comentarista conservador estadounidense Matt Walsh, que escribió que "ni una sola persona en el planeta" pensaba que Nyong'o fuera "la mujer más bella del mundo" pero Nolan la había escogido porque "lo tacharían de racista si le diera el papel a una mujer blanca". Musk respaldó también a aquellos que cuestionaban que un hombre trans como Page pudiese interpretar al "mayor guerrero de la historia" y sugirió que el cineasta había elegido a ambos intérpretes para cumplir con los criterios de representación e inclusión de la Academia.