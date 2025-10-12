¿Ha confirmado Elijah Wood que Frodo estará en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum?

Archivo - Elijah Wood (Frodo): La serie de Amazon "no es El señor de los anillos" - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película en imagen real de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, se estrenará en los cines el 17 de diciembre de 2027. Elijah Wood ha disparado ahora las alarmas de los fans de la Tierra Media, dejando entrever que podría retomar su papel de Frodo en esta entrega, tras encarnar al personaje en la trilogía de Peter Jackson.

Wood participó el pasado fin de semana en la DesertCon de México y, en un vídeo del evento recogido por Así Soy TV, expresó su entusiasmo porque La caza de Gollum reúne a buena parte del equipo creativo y técnico de las películas de Jackson, además de ofrecer la oportunidad de varios cameos.

"Bueno, no puedo decir nada sobre eso. Sé bastante al respecto. Lo he leído. Es realmente bueno. Hay gente fantástica involucrada" confesó el actor tras ser abordado por un fan acerca de si había hablado con Serkis sobre el proyecto y su posible papel en él.

"Lo verdaderamente emocionante es que realmente están reuniendo de nuevo al equipo creativo. El grupo que había detrás de El Señor de los Anillos, Fran [Walsh], Peter [Jackson], Philippa [Boyens], están muy involucrados, y también los mismos diseñadores de producción. Se rodará en Nueva Zelanda", aseguró Wood a continuación.

"De modo que va a mantener una gran continuidad con muchas de las personas que forman parte de El Señor de los Anillos, y estoy realmente emocionado por ello. Es como si estuviésemos poniendo toda esa maquinaria en funcionamiento de nuevo con las personas adecuadas", añadió el intérprete.

Así pues, con sus declaraciones, Wood parece insinuar que regresará nuevamente a la Tierra Media en La caza de Gollum. Pero, aunque los fans esperan verlo nuevamente en el papel de Frodo, cabe la posibilidad de que le hicieran llegar el guion de la película con la intención de medir su interés.

Serkis, que ya encarnó a la criatura en la Trilogía del Anillo y también en las precuelas de El Hobbit, es el máximo responsable de esta nueva entrega de la franquicia, cuya trama se situará entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Esta será la primera de otra saga de películas, cuya segunda entrega -que podría no ser una continuación de La caza de Gollum- ya estaba también en desarrollo por el equipo de Jackson, Walsh y Boyens.

Hace ya varios meses, Boyens dio más detalles sobre La caza de Gollum en una entrevista en la que prometió una película "muy intensa". "Tiene lugar después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las Minas de Moria. Es una parte específica de una tremenda historia no relatada, contada desde la perspectiva de esta increíble criatura", afirmó.

Este período de tiempo se menciona tanto en las novelas de J.R.R. Tolkien como en las películas de Jackson, con Gandalf y Aragorn intentando localizar a Gollum antes de que caiga en manos de los sirvientes de Sauron. En las películas, el mago dice que "buscó por todas partes a la criatura Gollum", pero "el Señor Oscuro lo encontró primero". Aragorn revela en los libros que consiguió capturarlo cerca de las Ciénagas de los Muertos; sin embargo, no pudo sacarle ninguna información.