Ebon Moss-Bachrach (Los 4 Fantásticos, The Bear) también se apunta a Heat 2 - DISNEY+ / WARNER BROS.

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Ebon Moss-Bachrach (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos) se encuentra cerca de cerrar su fichaje para encarnar al personaje de Kelso en Heat 2, secuela del thriller protagonizado por Al Pacino y Robert De Niro en 1995, que volverá a estar dirigida por Michael Mann.

Según The Wrap, Moss-Bachrach se encuentra en las negociaciones finales para interpretar a Kelso, personaje al que dio vida el fallecido Tom Noonan en la película original de Mann.

En caso de cerrar su fichaje, el actor se uniría así a otros grandes nombres para la secuela de Heat. Entre ellos se encuentran Leonardo DiCaprio, que interpretará al ladrón Chris Shiherlis, personaje al que dio vida originalmente Val Kilmer; Christian Bale, que encarnará a Vincent Hanna, el tenaz detective de la Policía de Los Ángeles interpretado por Al Pacino; y Stephen Graham, que dará vida al ladrón Neil McCauley, papel que correspondió a Robert De Niro en la película de 1995.

OTRAS DOS IMPORTANTES INCORPORACIONES AL REPARTO DE HEAT 2

Por otro lado, Odessa Young interpretará a Charlene, personaje al que dio vida Ashley Judd en la película original, mientras que la actriz debutante María Cid se encuentra en negociaciones para encarnar a Gabi, un personaje completamente nuevo para esta secuela.

Además de dirigir, Mann también ha escrito el guion de Heat 2 junto a Meg Gardiner, a partir de la novela que ambos coescribieron y que se convirtió en un superventas. Publicada en 2022, el relato funciona tanto como precuela como secuela de la película original.

La historia explora los primeros años de Neil McCauley y Vincent Hanna, además de continuar la trama de Chris Shiherlis después de que sobreviviera al atraco bancario con el que culminaba el filme de 1995. El filme, que recaudó más de 187 millones de dólares en todo el mundo, seguía los pasos de Neil McCauley mientras se preparaba para dar su último gran golpe, al tiempo que el detective Vincent Hanna estrechaba el cerco sobre él.

Los productores de Heat 2 incluyen al propio Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber y Nick Nesbitt, mientras que Eric Roth y Shane Salerno serán los productores ejecutivos.