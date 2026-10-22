Dwayne Johnson, irreconocible como un anciano en lo nuevo de Ben Safdie - CONTACTO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Dwayne Johnson volverá a ponerse a las órdenes de Ben Safdie después de protagonizar su película de 2025 The Smashing Machine. El actor encabeza el reparto de Lizard Music, una adaptación de la obra homónima de Daniel Pinkwater, en un papel en el que, tal y como han demostrado las imágenes del rodaje, luce irreconocible.

Ya circulan por redes sociales fotografías del intérprete completamente caracterizado como un hombre de 70 años con el pelo gris. En las imágenes se le puede ver junto a su joven compañero de reparto, Theo Clark Leber, vestido con un abrigo beige, camisa, corbata, pantalones holgados y un sombrero de ala ancha.

🦎🎶 Dwayne Johnson rocks a new look in New York City alongside child actor Theo Liber on the set of his upcoming film "Lizard Music."



📷: Getty pic.twitter.com/WLbBP2H48v — TMZ (@TMZ) October 20, 2026

Dwayne Johnson looks unrecognizable on the streets of NYC for his new film ‘LIZARD MUSIC’ pic.twitter.com/CARjCNaOvl — Complex Pop Culture (@ComplexPop) October 20, 2026

En la película, Johnson encarna a un excéntrico anciano conocido como Chicken Man (el hombre pollo, en español), personaje que en el libro forja una inesperada amistad con un niño que descubre una sociedad secreta de lagartos con talento musical.

DWAYNE JOHNSON COMPARA SU PERSONAJE CON WILLY WONKA

"Imagina a Willy Wonka, pero salido de la mente de Benny Safdie", expresó Johnson en su momento, en declaraciones a Deadline. "Interpreto a un hombre septuagenario. La verdad es que no tenía ni idea de qué demonios significaba eso. Así que tuve que buscarlo en Google: significa que tienes unos 70 años. Así que nos transformamos, y son cinco horas de maquillaje cada día", explicó.

El actor remarcó la colaboración de Kazu Hiro, "toda una leyenda en Hollywood", en el proceso de transformación. "También fue nominado por Smashing Machine por nuestro trabajo con prótesis, y me está ayudando a transformarme", indicó.

Entre los trabajos anteriores de Hiro se encuentran además la transformación de Gary Oldman en Winston Churchill en El instante más oscuro y la de Charlize Theron en El escándalo, que le valieron el Oscar. El artista también participó en la caracterización de Tom Cruise para Digger.

Aparte de con Johnson, Lizard Music cuenta con Regina Hall, Alicia Silverstone, Tim Heidecker, Andrew Dice Clay y Arya Parvathi. En cuanto al reparto de voces, este lo forman Jeff Goldblum, Rachel McAdams, Colman Domingo y David Krumholtz, entre otros.