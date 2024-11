Dwayne Johnson admite que llega tarde y hace pis en botellas en los rodajes: "Sí, ocurre"

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El pasado 6 de noviembre llegó a los cines Red One, casi un año después de su fecha inicial de lanzamiento prevista para la Navidad de 2023. Aunque este retraso se debió a las huelgas de actores y guionistas de Hollywood, algunas fuentes citaron la falta de profesionalidad de Dwayne Johnson como otra de las causas, algunos comportamientos que ahora el actor ha admitido.

El pasado mayo, fuentes declararon a The Wrap que Johnson llegaba "hasta ocho horas tarde al set", además de revelar un extraño hábito del actor. "En películas anteriores, Johnson tenía el hábito de orinar en una botella de agua para ahorrar tiempo, lo que molestaba a los miembros del equipo", rezaba el medio.

En una entrevista con GQ, le preguntaron al actor si de verdad orinaba en botellas cuando estaba rodando. "Sí, eso ocurre", contestó. El medio también quiso saber qué había de cierto en sus supuestos retrasos. "Sí, eso también sucede. Pero no esa cantidad, por cierto. Esa es una cantidad de locos. Eso es una locura. Ridículo", dijo, aclarando que se trataba de algo ocasional y calificando toda la polémica que se generó como "una estupidez".

Jake Kasdan, director de Red One, defendió a Johnson en declaraciones a GQ, afirmando que el actor "no faltó ni un día de trabajo". "Tiene muchas cosas que hacer. A veces puede llegar tarde, pero así es Hollywood, así le pasa a todo el mundo. Sinceramente, he hecho tres grandes películas con él. Nunca lo he visto ser más que genial con todo el mundo en el set", añadió el realizador.

Chris Evans, coprotagonista de la película, confirmó que su compañero llegaba tarde en alguna ocasión, ya que entrenaba antes de ir a rodar. "Pero esto es algo que los productores, el director y todo su equipo saben, todos lo saben. Entonces todo es normal. No es que llegue tarde inesperadamente, y yo ni siquiera lo llamaría tarde. Algunas mañanas llega un poco más tarde, pero es parte del plan. Está incluido en los horarios y todos lo saben, por lo que aparece cuando está programado", matizó.

Además de Red One, el 29 de este mes Johnson estrenará Vaiana 2, en la que participa como actor de doblaje. Actualmente, está filmando una versión de imagen real de Vaiana y terminó recientemente de grabar The Smashing Machine.