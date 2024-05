Dwayne Johnson, irreconocible en The Smashing Machine su película de UFC y MMA

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

The Smashing Machine (La máquina aplastadora) es la nueva película de Benny Safdie (Diamantes en bruto) que cuenta con Dwayne Johnson como gran estrella. El biopic sobre el legendario luchador de la UFC Mark Kerr ha lanzado su primera imagen oficial que ofrece un primer vistazo al actor y también estrella de wrestling caracterizado como el protagonista.

Hace tan solo unas semanas, Johnson publicó en su cuenta de Instagram un vídeo del bestial entrenamiento al que se está sometiendo para interpretar a esta leyenda de las MMA (Artes Marciales Mixtas) en la gran pantalla. La cinta, escrita y dirigida por el propio Safdie, es, además, la primera colaboración del actor, consagrado ya como estrella del cine de acción gracias a títulos como Hércules, San Andreas, Jungle Cruise, Black Adam o la saga Fast and Furious, con A24.

Ha sido precisamente dicha productora la que, en su cuenta de X ha lanzado una espectacular imagen de la película que aún no tiene fecha de estreno. En ella puede verse a Johnson como Kerr, sentado en su esquina del ring mientras recibe consejos en un descanso del combate. Y es que, el legendario exluchador de la UFC, además de haber mantenido una dura batalla contra su adicción a los analgésicos, se convirtió en una de las grandes figuras de la lucha libre.

First look at Benny Safdie’s THE SMASHING MACHINE starring @TheRock and Emily Blunt. pic.twitter.com/GVC2XIHwGV