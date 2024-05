Más acusaciones contra Dwayne Johnson: "Black Adam la rodó su doble"

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Recientemente varios medios informaron sobre los supuestos comportamientos poco profesionales de Dwayne Johnson en el rodaje de Red One. Diversos testigos afirmaban que el actor llegaba tarde al set e incluso "tenía el hábito de orinar en una botella de agua para ahorrar tiempo". Ahora también han surgido rumores sobre su comportamiento en el rodaje de Black Adam, especulaciones que apuntan que muchas de sus escenas ni siquiera las rodó él mismo.

El manager de lucha libre profesional Jim Cornette ha compartido información de una fuente anónima que asegura haber trabajado en varias de las películas de Johnson. "En la película de DC Black Adam, gran parte de la película se rodó con el doble de acción de The Rock y usaron CGI para reemplazar su cara", ha afirmado.

Estas declaraciones sugieren que la costumbre de Johnson de llegar tarde obligó al equipo de Black Adam a tomar medidas extremas para sacar adelante el filme.

LA POLÉMICA APARICIÓN DE JOHNSON EN WRESTLEMANIA

Johnson también ha dado mucho que hablar por su aparición en el evento The Showcase of the Immortals de WrestleMania. Los fans le acusaron de robarle el sitio a Cody Rhodes en el evento, aparentemente con la intención de "salvar" The Showcase of the Immortals con su presencia.

"Hubo una narrativa de que The Rock había prometido que salvaría WrestleMania. Esas palabras nunca salieron de su boca", declaró el guionista de WWE Brian Gewirtz. "Le encanta el negocio. Los fans reaccionarán a lo que vean, a lo que supongan. A veces tienen razón, a veces no", añadió.

Las críticas venían principalmente del hecho de que Johnson ha pasado a formar parte del consejo de administración de TKO Holdings, que controla WWE. A pesar de los comentarios de Gerwitz, cabe destacar que, desde que Johnson asumió este rol en WWE, su hija de 22 años ha sido nombrada Gerente General de NXT y su prima segunda, Nia Jax, fue ganadora del torneo Queen of the Ring.