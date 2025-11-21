Drácula y otras 15 grandes películas de vampiros y dónde verlas

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Drácula, la nueva relectura del mito vampírico por excelencia que firma Luc Besson. A través de una historia de un príncipe condenado a la eternidad tras perder a su gran amor, el director de El quinto elemento y El profesional (León) se aproxima a la novela de Bram Stoker más interesado en la tragedia y el deseo que en el terror.

El estreno de la película se inscribe en una tradición que, como estos seres sobrenaturales, es inmortal. Desde la irrupción del Nosferatu de Murnau en 1922, el vampiro es una de las figuras más persistentes en la historia del cine y no ha dejado de mutar, adaptarse y reaparecer a lo largo de centenares de títulos. Cada generación ha hecho de la criatura un medio con el que proyectar sus temores, deseos y reflexiones, y por ello el género nunca se agota.

Cambia el contexto y cambian las formas, pero la imagen del cuerpo que se alimenta de otros cuerpos persevera, así que la llegada del Drácula de Besson es una excusa perfecta para volver la vista atrás y recorrer algunas de las muchas vidas que ha tenido el vampiro en la pantalla. A continuación se recopilan quince películas que, de maneras muy diferentes, justifican por qué el cine nunca debe dejar de afilar sus colmillos.

NOSFERATU (1922)

Disponible en Filmin.

Clásico absoluto del cine mudo, esta adaptación no autorizada de Drácula convirtió al conde Orlok en una de las imágenes más influyentes del terror con su cabeza rapada, uñas alargadas, orejas puntiagudas y una silueta que se estira en las paredes como si fuera la propia sombra de la peste. Su carácter especial en el género no solo se limita a ser la primera gran película de vampiros, sino que aquí se codifica buena parte del lenguaje visual del terror que cineastas de todas las épocas han reescrito una y otra vez. Más de cien años después, su capacidad de inquietar sigue intacta.

DRÁCULA (1931)

Disponible en SkyShowtime.

El gran punto de inflexión del vampiro en el cine sonoro y la obra que cristalizó para siempre la imagen aristocrática de Drácula. Tod Browning construye una película llena de silencios, miradas sostenidas y espacios cargados de niebla con un Bela Lugosi que aporta al conde un magnetismo elegante y extraño, más basado en la sugestión que en la violencia explícita. La escenografía de la Universal con castillos, escalinatas, telarañas y salones en penumbra establece una gramática visual que el cine de terror repetiría durante décadas.

VAMPYR (1932)

No disponible en streaming.

Carl Theodor Dreyer firma una de las obras más singulares y fantasmales del cine de terror. El director danés rueda en una frontera inquietante entre lo mudo y lo sonoro con diálogos mínimos, intertítulos esporádicos y un diseño de sonido que parece surgir de un sueño. La película se llena de nieblas, sombras y una lógica onírica que no busca explicar, sino contagiar una sensación de irrealidad constante.

DRÁCULA (1958)

Disponible en Filmin.

La piedra angular del ciclo gótico de la Hammer y una de las reformulaciones más decisivas del mito en pleno siglo XX. Dirigida por Terence Fisher, Christopher Lee reinventa a Drácula como una presencia depredadora y sexualizada, erótica y violenta, mientras Peter Cushing compone un Van Helsing más activo que nunca, cazador de campo abierto y no simple académico. El color, una novedad crucial para el vampiro cinematográfico, subraya la sangre, el brillo de los ojos y marca un antes y un después en cómo el terror gótico podía ser sensual sin dejar de ser brutal.

NOSFERATU, VAMPIRO DE LA NOCHE (1979)

Disponible en Prime Video.

Werner Herzog reinterpreta el clásico de Murnau en un homenaje que mantiene la estructura del original, pero presenta una sensibilidad más trágica y romántica. Klaus Kinski encarna a un vampiro con orejas puntiagudas e incisivos de roedor cargado de una tristeza casi infantil, como una criatura condenada a desear aquello que destruye. Aquello que desea, además, es una hipnótica Isabelle Adjani.

LOS VIAJEROS DE LA NOCHE (1987)

Disponible en Prime Video y Filmin.

Kathryn Bigelow convierte al vampiro en cowboy en este clásico de culto que fusiona western crepuscular y terror en una historia de vampiros que recorren la América rural viviendo de atracos, violencia y sangre. El largometraje se aleja del romanticismo gótico y opta por unas criaturas que se comportan como forajidos que beben, se pelean, arrasan bares de carretera y se enfrentan a la luz del amanecer como si fuera el sheriff definitivo.

BESOS DE VAMPIRO (1988)

Disponible en Filmin, Movistar Plus y Prime Video.

Esta comedia protagonizada por Nicolas Cage sigue a un agente literario que, tras un encuentro sexual con una misteriosa mujer, está convencido de que se ha convertido en un vampiro. No hay castillos ni órdenes ancestrales, solo un hombre privilegiado que se hunde a través de una espiral de delirios, comportamientos abusivos en la oficina y noches de fiesta. La interpretación extrema de Cage, plagada de tics, miradas fuera de control y escenas que se han convertido en memes, sirve para conectar el mito vampírico con la figura del ejecutivo que chupa la energía de su entorno.

DRÁCULA DE BRAM STOKER (1992)

Disponible en Netflix.

Francis Ford Coppola firma una adaptación radical y operística del clásico de Stoker. El proyecto combina decorados teatrales, efectos visuales, grandes maquillajes y una paleta de colores intensos para construir un universo sensorial donde cada sombra, cortina y rayo de luz insinúa deseo y corrupción.

ENTREVISTA CON EL VAMPIRO (1994)

Disponible en HBO Max y Prime Video.

Frente al modelo clásico del monstruo como intruso al que hay que expulsar, aquí se habita su mente, sus dudas y su apetito. Protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas y una pequeña Kirsten Dunst, Entrevista con el vampiro acercó al cine comercial el punto de vista del vampiro como sujeto y no como amenaza externa. Esta superproducción gótica recorre dos siglos de historia vampírica a través del relato de Louis, un plantador de Luisiana convertido en criatura de la noche por el carismático y cruel Lestat.

LA SOMBRA DEL VAMPIRO (2000)

No disponible en streaming.

Esta ficción metacinematográfica imagina que, durante el rodaje del Nosferatu de Murnau, el director contrató a un vampiro real para interpretar al conde. John Malkovich encarna a un cineasta dispuesto a sacrificarlo todo por la película perfecta, mientras Willem Dafoe da vida a una criatura inquietante y tragicómica, mitad profesional del método, mitad depredador con sed de sangre. No es solo una historia de monstruos, sino un retrato envenenado sobre el propio acto de filmar y sobre cuánto está dispuesto a devorar un director por su obra.

DÉJAME ENTRAR (2008)

Disponible en Filmin, Movistar Plus y Prime Video.

Mientras una serie de asesinatos sacude Estocolmo, un niño de doce años que sufre acoso escolar y la misteriosa niña del piso contiguo que solo sale de noche entablan una amistad que mezcla ternura, violencia y un inquietante desequilibrio de poder. Esta cinta sueca cruza la violencia brutal con una sensibilidad infantil para contar una historia que se mueve a la vez en el territorio del coming of age y el terror más seco.

SOLO LOS AMANTES SOBREVIVEN (2013)

Disponible en Filmin y Movistar Plus+.

Jim Jarmusch utiliza el vampirismo para construir un drama romántico y existencial entre dos amantes eternos que llevan siglos sobreviviendo gracias a la música, la literatura y bolsas de sangre cuidadosamente obtenidas. Los protagonistas, Tom Hiddleston y Tilda Swinton, observan cómo la humanidad degrada el planeta mientras ellos luchan contra el aburrimiento, la melancolía y la sensación de estar asistiendo al final de una época. Más que un relato de ataques nocturnos, es una contemplación del paso del tiempo y de las parejas que solo se tienen el uno al otro.

LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS (2014)

Disponible en Prime Video y Filmin.

Una divertida sátira que respeta la mitología vampírica tratando la inmortalidad como una convivencia de piso eternamente incómoda. Este falso documental sigue a un grupo de compañeros de piso muy particular: vampiros de distintas épocas que comparten casa, reparten tareas del hogar y discuten por quién dejó platos con sangre seca en el fregadero. La película observa con humor sus intentos de adaptarse al mundo moderno mientras deconstruye, uno por uno, los clichés del cine vampírico.

VAMPIRA HUMANISTA BUSCA SUICIDA (2023)

Disponible en Movistar Plus+.

Combinando humor negro y coming of age, el filme subvierte la figura del monstruo depredador para construir una heroína empática que, como en cualquier drama generacional, discute con sus progenitores sobre responsabilidad y futuro. Lo hace mediante Sasha, una adolescente vampira que defiende que matar va en contra de sus principios, pero cuando sus padres dejan de proporcionarle alimento deberá buscar su propia víctima. Entonces conoce a Paul, un joven que quiere suicidarse y está dispuesto a cederle su sangre a cambio de ayudarle a cumplir sus últimas voluntades.

LOS PECADORES (2025)

Disponible en HBO Max.

Uno de los grandes títulos de 2025. Se hable de negocios, racismo, música, cultura, amor o el más allá, la mezcla de temas en Los pecadores funciona al abordarlos desde el tono provocador que nace de la fusión de tres conceptos tan asociados a los vampiros como son la seducción, el poder y el peligro. A través del monstruo, Ryan Coogler construye una metáfora directa de la explotación económica y racial donde el vampiro no es solo el depredador nocturno, sino la prolongación fantástica de un sistema que chupa la vida de una comunidad entera.