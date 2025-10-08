Sangriento tráiler de Drácula de Luc Besson, nueva versión del clásico de Bram Stoker

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Drácula, el clásico de Bram Stoker, volverá a la gran pantalla con una nueva adaptación, esta vez a cargo de Luc Besson, el aclamado director francés responsable de títulos como El profesional (Léon) o El quinto elemento. Con vistas a su estreno el próximo 21 de noviembre, el filme ha lanzado un tráiler que anticipa una versión del clásico con un romance gótico, batallas épicas y violencia a raudales.

El avance arranca con Caleb Landry Jones, que da vida al conde Drácula, acabando con la vida de un sacerdote al clavarle un crucifijo con violencia mientras proclama: "¿No rezaron lo suficiente? Mi vida ya no le pertenece a tu Dios". Maldecido con la vida eterna, se ve condenando a vagar sin descanso en busca de su amada, a quien da vida Zoë Bleu.

La película marca el reencuentro entre Landry Jones y Besson, que ya trabajaron juntos en la cinta de 2023 Dogman. En palabras del propio realizador, decidió escribir el guion de Drácula específicamente para el actor: "Estábamos charlando sobre otros papeles que podrían funcionar para él. Le dije: 'Estarías genial como Drácula'. Entonces pensé: '¿Sabes qué? Voy a escribirlo'".

Completan el reparto de Drácula, junto a Landry Jones y Bleu, Christoph Waltz, Matilda de Angelis y David Shields, entre otros. El rodaje tuvo lugar el pasado año en localizaciones de Finlandia y París. Además, se construyó un decorado de más de 4.000 metros cuadrados con todas las estancias que componen el castillo del conde en Transilvania.

"Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula, renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido", reza la sinopsis oficial del filme.

La novela original de Drácula, escrita por Bram Stoker en 1897, es un clásico de la literatura gótica y, a través de múltiples adaptaciones a lo largo de los años, se ha convertido en todo un mito de la cultura popular. Una de las más aclamadas es Drácula de Bram Stoker, filme de 1992 dirigido por Francis Ford Coppola y con el que esta nueva cinta ha incluido paralelismos ya desde su tráiler. El pasado año, Robert Eggers llevaba a la gran pantalla una versión modificada de la historia que ya planteó en 1922 Murnau con su Nosferatu.