El documental definitivo sobre Ed y Lorraine Warren, los investigadores de The Conjuring, llega en Halloween a Discovery

Ed y Lorraine Warren: Tras el rastro del mal, el documental más 'paranormal', llega este Halloween a Discovery - DISCOVERY CHANNEL

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Justo en la noche de Halloween, el 31 de octubre a las 23:00 horas, Discovery pone el foco en Ed y Lorraine Warren, dos de los investigadores más ilustres del mundo paranormal, con el estreno de un documental que promete arrojar luz, o incluso más oscuridad, sobre algunos de sus casos más populares.

Ed y Lorraine Warren: Tras el rastro del mal es el título de este nuevo documental que recorre las más de cinco décadas de investigaciones llevadas a cabo por la reconocida pareja de expertos que, como bien sabrán los seguidores del cine de terror, han inspirado el universo de Expediente Warren.

Con casi dos horas de duración, el documental ahonda en la trayectoria del matrimonio Warren reconstruyendo, "a través de entrevistas y testimonios, y documentos de archivo, algunos de los episodios que contribuyeron a crear el legado de los Warren".

Así, el filme repasa desde el célebre caso de Amityville hasta la investigación de Rhode Island que inspiró la primera película de la saga Expediente Warren, para trazar un completo recorrido "por las experiencias e investigaciones reales que marcaron la carrera de este matrimonio de investigadores". Casos que dispararon su popularidad a finales de los años 60 y que les convirtieron "en referentes mundiales y una inspiración para los fans de lo paranormal y el género de terror".

LOS WARREN EN EL CINE: EL ÉXITO DE LA SAGA THE CONJURING

Así, las andanzas de los Warren han dado lugar a una de las sagas más populares del cine de terror, iniciada en 2013 con Expediente Warren: The Conjuring. Patrick Wilson y Vera Farmiga son los encargados de darles vida en esta franquicia que, con un total de diez películas (cuatro de la pareja principal y varios spin-off) ha recaudado en taquilla casi 2.900 millones de dólares.

Además de servir como inspiración para esta terrorífica saga, la franquicia más taquillera de la historia del cine de género, sus investigaciones, evidencias y teorías mantienen vivo el debate entre quienes creen en los fenómenos paranormales y quienes cuestionan sus explicaciones.