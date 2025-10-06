MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

El presentador de Paranormal State Ryan Buell ha causado un gran revuelo al retomar la gira con la inquietante muñeca Annabelle, cuya propia saga forma parte del universo Expediente Warren, tras la muerte, el pasado 13 de julio, de su compañero, el investigador de sucesos paranormales Dan Rivera.

Según recoge Collider, en una imagen que circula por Instagram, el presentador de Paranormal State aparece conduciendo y mira de reojo hacia un artículo cubierto con una sábana negra anunciando el tour.

El texto añade un dato de lo más curioso: los investigadores paranormales del grupo NESPR (New England Society for Psychic Research, fundado por los Warren) viajan con la muñeca u otros objetos del museo de los Warren, pero fingen que no existen y no les dan importancia.

En una publicación ya eliminada de Facebook, Buell explicó que los Warren solían llevar objetos de su Museo Oculto de Monroe a exhibiciones itinerantes, porque no todos podían visitar el museo. La intención, apuntaba, era enseñar al público la historia de estos objetos y los peligros del ocultismo, conocimientos que él mismo adquirió gracias a Lorraine Warren.

No obstante, dada la fama que ha adquirido la franquicia de The Conjuring, la NESPR ya no puede acoger visitantes en la casa de los Warren sin causar desordenes en el vecindario. Por lo tanto, sacar de gira a la muñeca Annabelle y otros objetos les permite continuar el legado y las enseñanzas de los Warren.

Cabe recordar que Rivera, veterano de guerra y padre de cuatro hijos, murió a los 54 años en su habitación de hotel después de completar la etapa de Pensilvania de su Devils on the Run Tour con Annabelle, tachada de maldita y asociada a sucesos paranormales. Como cabía esperar, esto dio pie a todo tipo de teorías en las redes sobre la implicación de la célebre muñeca Raggedy Ann en su repentina muerte.

Sin embargo, el forense aclaró que el investigador tenía antecedentes de dolencias cardíacas y que su fallecimiento fue consecuencia de un evento natural relacionado con el corazón, subrayando que la muñeca ni siquiera estaba en la habitación cuando ocurrió la tragedia.

Asimismo, Buell, al igual que Rivera, sigue siendo un integrante activo de la NESPR y parece aprovechar la notoriedad de Annabelle para dar visibilidad a su trabajo en el ámbito del ocultismo con la llegada a los cines de Expediente Warren: El último rito. Pese a que Annabelle apenas aparece en la cinta de Patrick Wilson y Vera Fármiga, los créditos incluyen una dedicatoria a Rivera como el "cuidador" de la muñeca.