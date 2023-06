Disney retrasa un año las tres secuelas de Avatar y casi todas las películas de Marvel

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

La huelga que desde el pasado 2 de mayo mantienen los guionistas de Hollywood ha obligado a Disney a reestructurar su calendario de estrenos. Así, diversas superproducciones del Universo Cinematográfico Marvel o la saga Star Wars han visto alteradas sus fechas de estreno. Entre estos cambios en el calendario de lanzamientos de Disney hay varios retrasos, como las tres próximas películas de Avatar, algunos leves adelantos y también algunas novedades como una nueva película de Star Wars y la adaptación de imagen real de Moana.

Entre estas modificaciones destaca la reorganización masiva de los filmes de Marvel Studios que, salvo la excepción del ligero adelanto de Deadpool 3, que pasa del 8 de noviembre de 2024 al 3 de mayo de 2024, sufren una cascada de retrasos a raíz de las dilaciones en la producción. Recientemente, Disney detuvo el rodaje de Blade y de Thunderbolts, lo que ha provocado un efecto dominó en el resto de producciones interconectadas del Universo Cinematográfico Marvel.

Así, Capitán América: Brave New World se traslada del 3 de mayo de 2024 al 26 de julio de 2024, lo que a su vez retrasa Thunderbolts hasta el 20 de diciembre de 2024 y el remake de Blade que pasa a estrenarse el 14 de febrero de 2025. Ese mismo año, pero el 2 de mayo, llegará la nueva película de Los 4 Fantásticos.

Vengadores: The Kang Dinasty, la quinta entrega de la reunión de superhéroes se retrasa un año entero, del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2026, ocpando así el lugar en el calendario de Vengadores: Secret Wars, que pasa del 1 de mayo de 2026 al 7 de mayo de 2027.

Más allá del UCM, Disney también ha anunciado la inclusión del remake en imagen real de Moana, que se estrenará el 27 de junio de 2025 e importantes cambios en el calendario de estrenos de Star Wars. Así, la película de la saga anunciada para diciembre de 2025 se ha retrasado hasta el 22 de mayo de 2026 y, ademása, en su anuncio Lucasfilm agregó un nuevo filme de Star Wars solo cinco meses después: el 18 de diciembre de 2026.

Además, ya había un tercer filme de la franquicia fijado para el 17 de diciembre de 2027, del que no se hace mención. Disney no ha anunciado aún los títulos ni argumentos de ninguna de esas entregas, auque es de esperar que alguna de ellas sea la película protagonizada por Daisy Ridley (Rey) centrada en la nueva orden Jedi que estará ambientado diez años después del final del Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

También se ha visto afectada la saga Avatar de James Cameron, que tras repetir taquillazo con El sentido del agua, tendrá que esperar más de lo previsto para regresar a los cines. Así, Avatar 3 se retrasa hasta el 19 de diciembre de 2025; Avatar 4 no verá la luz hasta el 21 de diciembre de 2029, y Avatar 5 se estrenará el 19 de diciembre de 2031. Según este nuevo calendario calendario, la última película de Avatar llegará 22 años después de la superproducción original de 2009.

El mayor lapso de tiempo entre las secuelas permitirá al departamento de posproducción y efectos visuales seguir ampliando, desarrollando y perfeccionando los diferentes ecosistemas del vasto mundo de Pandora.

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa