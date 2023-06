¿Volverá a Star Wars el Emperador Palpatine (Darth Sidius) en La Nueva Orden Jedi?

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley volverá a encarnar a Rey en Star Wars: New Jedi Order (Star Wars: La Nueva Orden Jedi), la nueva película de la saga que estará ambientada 15 años después del final del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. La cinta, todavía sin fecha de estreno, no contará en principio con el Emperador Palpatine al que da vida Ian McDiarmid, según ha confirmado el propio actor.

En una entrevista para Comic Book, el veterano intérprete aclaró que no tiene conocimiento sobre una posible aparición del Emperador en la próxima película de la saga Star Wars, protagonizada por la última de los Jedi, Rey Skywalker. "No han contactado conmigo", comentó el actor al ser interrogado sobre si Lucasfilm tenía planes para su personaje.

Palpatine, apareció en Star Wars: El ascenso de Skywalker como el gran villano de toda la saga con un funesto destino. De igual manera que parecía finado en El retorno del Jedi, el también conocido como Darth Sidious podría ingeniárselas para regresar de entre los muertos. Recientemente, McDiarmid ha retomado su papel en las series Obi-Wan Kenobi o Las Crónicas Jedi y también pondrá voz a Palpatine una vez más en la tercera temporada de Star Wars: La Remesa Mala.

Dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, la trama de Star Wars: La Nueva Orden Jedi se centrará en los esfuerzos de Rey para encontrar a personas sensibles a la Fuerza y lograr que se unan a su causa para forjar una nueva Orden Jedi, tras la caída de la Primera Orden y el caos en el que se encuentra subida la galaxia.

Además de la película de Rey, Lucasfilm también está preparando una cinta titulada Dawn of the Jedi, dirigida por James Mangold, así como un filme dirigido por Dave Filoni que servirá como crossover de The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ashoka. En el horizonte también aparece otro proyecto cinematográfico dirigido por Taika Waititi, responable de las dos últimas de Thor en el Universo Marvel, y que lleva ya tres años en desarrollo.