Disney quiere que los Russo (Vengadores: Endgame) dirijan la película de Star Wars sobre Luke Skywalker

A pesar de que el extenso universo de Star Wars presenta infinitas oportunidades para mostrar nuevos personajes y visitar galaxias nunca vistas, Disney y Lucasfilm parecen estar empeñados en centrarse en la trilogía original de George Lucas. Y es que nuevas informaciones aseguran que el estudio quiere que los directores de Vengadores: Endgame capitaneen un nuevo spin-off protagonizado por Luke Skywalker.

Según informa We Got This Covered, Disney y Lucasfilm quieren que los hermanos Russo dirijan una película que retomará la historia de Luke Skywalker en algún momento durante los 30 años que separan El retorno del Jedi y El despertar de la fuerza, una cinta que mostraría cómo creó la escuela de jedi donde, entre otros, entrenó a su sobrino Ben Solo y cómo finalmente, tras el enfrentamiento con el hijo de Han Solo y Leia, renegó de la Fuerza y se exilió.

"Me senté en un cine cuando tenía 11 años y vi El imperio contraataca desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche del día que salió", confesó Joe Russo en una entrevista en 2017. "Decir que estamos obsesionados con Star Wars es un eufemismo. Nos encantaría hacer una película de Star Wars", agregó. Sin embargo, por el momento ni los realizadores ni la compañía han confirmado su colaboración en un proyecto de Star Wars.

Actualmente los hermanos están centrados en Cherry, su nueva película que contará con Tom Holland como protagonista. También dirigirán próximamente Citadel, miniserie encabezada por Priyanka Chopra y Richard Madden. Sin embargo, su próxima gran producción será Hércules, remake de la película de animación de 1997.

"Vamos a contar una historia diferente. Creo que haremos algo similar al original e inspirado en él, pero también traemos algunos elementos nuevos", apuntaron sobre el filme en una entrevista con Collider.