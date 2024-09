Disney pisa el freno con Star Wars tras su último fiasco

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la cancelación de The Acolyte, Disney+ parece estar replanteándose su estrategia a seguir con las series de Star Wars. Según parece, la compañía reducirá drásticamente las producciones de Lucasfilm en la pequeña pantalla y tan solo estrenará una ficción de la saga al año.

La serie de Leslye Headland causó una gran controversia entre el fandom incluso antes de su estreno. Tanto es así que los seguidores más reaccionarios de la saga iniciaron una campaña para boicotearla mediante 'review bombing', inundando las webs con reseñas y puntuaciones negativas por motivos políticos, movidos por el racismo o el machismo.

En todo caso, tras no conseguir los objetivos esperados con sus útlimas series de Star Wars, parece que Lucasfilm seguirá la misma estrategia que desaceleración que las series de Marvel Studios. Es decir, reducir el número anual de estrenos, centrando sus esfuerzos en aumentar la calidad de estos.

Según ha dejado caer Daniel Ritchman, la Casa del Ratón tiene varias series de imagen real aún en desarrollo. Pero el plan es pasar de estrenar dos producciones de Star Wars en Disney+ a tan solo una al año a partir de 2025, disminuyendo así el ritmo de lanzamientos.

Este planteamiento va en sintonía con la estrategia que planteó el CEO de la compañía, Bob Iger, para las series de Marvel en la plataforma de streaming. "Poco a poco vamos a reducir el volumen y pasar probablemente a unas dos series de televisión al año en lugar de las cuatro que eran, y reduciremos nuestra producción cinematográfica de unas cuatro al año a dos, o un máximo de tres", reveló el pasado mes de mayo en una reunión con inversores.

Sin embargo, se debe subrayar que, por el momento, Disney no se ha pronunciado sobre este nuevo plan a seguir con los futuros lanzamientos de Lucasfilm en la plataforma. Pero lo cierto es que, de ser así, la compañía no solo despertaría un mayor interés por parte de los fans en sus proyectos.

Reducir la producción en las series de imagen real de Star Wars también supondría ahorrarle millones de dólares a la compañía, especialmente cuando ficciones como The Acolyte, estrenada en junio de 2024, superaron, según recoge The New York Times, los 180 millones de dólares de presupuesto. Entretanto, la siguiente serie en llegar a Disney+ será Skeleton Crew (Tripulación perdida). Protagonizada por Jude Law, la ficción aterrizará en la plataforma el próximo 4 de diciembre con un doble episodio.

Además, la saga volverá a los cines el 22 de mayo de 2026 con el estreno de The Mandalorian y Grogu, la cinta dirigida por Favreau y coescrita junto a Dave Filoni con la que la serie protagonizada por Pedro Pascal saltará a la gran pantalla. Otros proyectos cinematográficos confirmados de la saga son La Nueva Orden Jedi, cinta dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy con Daisy Ridley una vez más como Rey Skywalker; Star Wars: Rogue Squadron con Patty Jenkins a los mandos, y Dawn of the Jedi, la historia sobre el origen de la Orden dirigida por James Mangold