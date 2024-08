¿Hubiera Keanu Reeves cambiando el destino de Star Wars: The Acolyte?

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Poco antes del estreno de Star Wars: The Acolyte, algunas informaciones apuntaban a que Keanu Reeves aparecería en la ficción de Disney+, algo que, con la llegada de los ocho episodios a la plataforma, se demostró falso. No obstante, los rumores siguen vinculando al actor con la serie de Leslye Headland y es que, por lo visto, habría sido la primera opción para encarnar a uno de los personajes principales de la misma.

"Aunque me han dicho que, contrariamente a ese informe, Reeves nunca rodó una escena para The Acolyte, había estado en conversaciones para el papel que finalmente interpretó la estrella de El juego del calamar Lee Jung-jae", señaló el insider Jeff Sneider, según recoge ComicBook.

Así, Sneider contradice la información que publicó en julio el medio especializado en filtraciones Giant Freakin Robot, de la que se hizo eco Forbes y que aseguraba no solo que el protagonista de la saga John Wick aparecería en The Acolyte sino que además había rodado ya una escena. Por el contrario, Sneider señala que el nombre de Reeves había sido barajado para algo más que una simple aparición, siendo la primera opción para interpretar al maestro Sol, un personaje clave en la ficción.

"Aunque fuentes del estudio han afirmado que a Reeves nunca se le ofreció formalmente el papel, me han dicho que estaba muy interesado en participar en la serie", ha explicado Sneider, añadiendo que la presencia de Carrie-Anne Moss, la compañera de reparto del intérprete en la saga Matrix, habría contribuido al interés de este. Con todo, parece ser que aparecer en el proyecto de Disney+ no era compatible con el calendario de rodaje de Ballerina, spin-off de John Wick.

"No os sorprendáis si Reeves encuentra su camino en la franquicia de Star Wars más adelante, ya que Lucasfilm sigue apostando por el actor, cuyo interés ha sido anotado internamente", auguraba de todas maneras el insider. Lo que parece claro es que si el intérprete forma parte de un proyecto de la saga creada por George Lucas no será en The Acolyte, que ha sido cancelada y no tendrá segunda temporada, aunque algunos fans han puesto en marcha recientemente una campaña para salvarla.