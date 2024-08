The Acolyte: Los fans inician una campaña para rescatar la serie de Star Wars tras su cancelación

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Para decepción de algunos y alegría de otros, Disney+ ha cancelado The Acolyte tras su primera temporada. Sin embargo, el universo de Star Wars cuenta con una fiel legión de incondicionales dispuestos a ser escuchados y algunos de ellos han puesto en marcha una campaña en redes sociales para rescatar la serie de la cancelación.

La ficción de Leslye Headland causó una gran división entre los seguidores de la saga galáctica incluso antes de su estreno. Tanto es así que el odio entre los fans más reaccionarios comenzó a boicotearla con campañas de 'review bombing', una práctica consistente en inundar las webs con reseñas y puntuaciones negativas por motivos políticos movidos por el racismo o el machismo.

Esto es algo que muchos no han pasado por alto y han comenzado un movimiento en X, #SaveTheAcolyte, para que la serie tenga una nueva temporada. Después de todo, su final no solo dejó muchas incógnitas en el aire, sino que también introdujo dos icónicos personajes de la saga que los fans esperaban ver desarrollados en una nueva tanda de episodios.

"Haz retuit si te gustó The Acolyte y quieres la segunda temporada. Responde con tu momento favorito. #renewtheacolyte #savetheacolyte", comienza el hilo de la campaña para darle una nueva oportunidad a la serie.

retweet if you enjoyed the acolyte & you want season 2. reply with your favorite moment. 🤍🤍🤍#renewtheacolyte #savetheacolyte pic.twitter.com/VvC48JsrmR — alex ☠️ the acolyte forever (@theacolytealex) August 20, 2024

"Recuerdo, casualmente, que The Acolyte tiene los mejores duelos con espadas láser que hayamos tenido en décadas. Fueron así de buenos. #SaveTheAcolyte", destaca un seguidor de Lucasfilm.

Causal reminder that the lightsaber choreography of the Acolyte is some of the best we've had in decades. It was that good ✨ #SaveTheAcolyte pic.twitter.com/3aXtE8eDiO — Darth Thunder ⚡ (@XDarthThunderX) August 20, 2024

"Abandonaste a Hayden Christensen, Ahmed Best, Jake Lloyd, John Boyega, Kelly Marie Tran, Moses Ingram, y ahora a Amandla Stenberg a su suerte sin tu apoyo, y tu cancelación de The Acolyte nos dice a quién prefieres apoyar. Hazlo mejor, Lucasfilm. #SaveTheAcolyte", le recrimina un fan a Disney+.

You left Hayden Christensen, Ahmed Best, Jake Lloyd, John Boyega, Kelly Marie Tran, Moses Ingram, & now Amandla Stenberg to fend for themselves without your support & your cancelation of The Acolyte is telling us who you rather support.



Do better, Lucasfilm. #SaveTheAcolyte https://t.co/zuaDLRLf83 — ABEL 💔 #SAVETHEACOLYTE (@Sungetsu15) August 20, 2024

"El final de The Acolyte estaba hecho a medida para una S2, y los fans realmente se merecen ver a dónde habría llegado. Ignorad a esa gente que no quiere. NOSOTROS LO QUEREMOS. ¿Quién se une? #SaveTheAcolyte", reclama el mismo tuitero.

The finale of The Acolyte was tailor made to setup a S2 and the fans truly deserve to see where it would have gone.



Ignore the people who don't want it. WE WANT IT. Who's with me? ✨ #SaveTheAcolyte pic.twitter.com/q3mnNneQQG — Darth Thunder ⚡ (@XDarthThunderX) August 20, 2024

También hay quien agradece a Headland atreverse a contar en la pequeña pantalla una historia diferente de Star Wars.

thank you Leslye for daring to tell a different story #RenewTheAcolyte #SaveTheAcolyte pic.twitter.com/LZ2lwx3tqE — olive 🩵 eternal TBB era (@ct_girlie) August 20, 2024

"La cancelación de The Acolyte no es más que otro ejemplo de odio tóxico en Internet. La serie no tuvo un respiro y la mitad de la gente que la odia ni siquiera ha visto un episodio. No es mi producción favorita de Star Wars, pero desde luego no merecía ser cancelada", reprocha un internauta a la comunidad más tóxica del fandom.

The Acolyte being cancelled is just another example of toxic internet hate. The show never got a chance to breathe and half the people hating on it never even watched an episode.



It’s not my favorite piece of Star Wars content but it certainly didn’t deserved to be axed. pic.twitter.com/xAb8BTRT0D — Alec🦇 (@alecsm7) August 19, 2024

De hecho, tras la cancelación de The Acolyte, su protagonista, Amandla Stenberg, quien interpreta a Osha y Mae Aniyesha, ha recibido ataques de odio en su cuenta de X por parte de muchos seguidores de Star Wars. "Esto sí que es repugnante, entrar en los comentarios de Amandla para propagar odio", espeta un fan indignado.