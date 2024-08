La actriz de The Acolyte no se sorprende por la cancelación tras el "aluvión de veneno" del fandom tóxico de Star Wars

La actriz The Acolyte no está sorprendida por la cancelación tras el "aluvión de veneno" del fandom tóxico de Star Wars

A pesar de que la primera temporada de The Acolyte terminó dejando varias tramas abiertas, preparando el terreno para más capítulos, Disney+ ha optado por no renovar la ficción creada por Leslye Headland. Mientras que la cancelación ha resultado una alegría para algunos fans y una decepción para otros, la protagonista de la serie, Amandla Stenberg, admite que la noticia no le ha pillado por sorpresa después del "aluvión de veneno" recibido por parte de fandom más "tóxico" y conservador de Star Wars.

"Nuestra serie de Star Wars ha sido cancelada. Voy a ser transparente y decir que no es una gran sorpresa para mí", ha asegurado la actriz en una serie de vídeos subidos a su cuenta de Instagram. "Nos hemos enfrentado a un aluvión de veneno desde que se anunció la serie, cuando aún era sólo un concepto y nadie la había visto", remarca la intérprete.

Y es que The Acolyte causó una gran división entre los fans de Star Wars, propiciando incluso un boicot por parte de los sectores más reaccionarios que comenzaron a atacar la serie meses antes de su lanzamiento y que después de su estreno en Disney+ prerpetraron una agresiva campaña de 'review bombing', práctica que trata de inundar las webs de críticas con reseñas y puntuaciones negativas, contra la ficción. Stenberg explica que sufrieron un "aluvión" de prejuicios, "fanatismo hiperconservador y veneno".

"Esto me afectó mucho cuando empecé a trabajar. Porque no es algo que puedas entender del todo hasta que te pasa a ti", apunta la actriz, que reflexiona además sobre cómo ha superado esos sentimientos. "Llegó un momento en que me di cuenta de que, para seguir siendo yo misma, tenía que honrar mi sistema de valores haciéndome oír, incluso trabajando para Disney", ha declarado.

Con todo, la ficción de Headland no solo ha recibido odio por parte de racistas y machistas disfrazados de fans de Star Wars ya que también muchos seguidores reales de la saga demostraron su amor por la serie. De hecho, algunos de ellos han puesto en marcha una campaña en redes sociales para rescatar la serie de la cancelación que ya cuenta con decenas de miles de firmas. Es precisamente por los que han mostrado su apoyo a The Acolyte a lo largo de su andadura que Stenberg, quien asegura no usar mucho sus redes sociales y sentirse "muy contenta por ello", ha publicado estos vídeos hablando "cándidamente" del tema.

"Para mí ha sido un honor y un sueño increíble estar en este universo", ha expresado la actriz. "Fuisteis profundamente queridos y apreciados", ha declarado la intérprete, dirigiéndose a todas las personas que apoyaron la serie a pesar de las fuertes críticas que recibía y que hicieron que, para ella, "este trabajo mereciera la pena".