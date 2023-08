Crisis en las series de Marvel: Echo desaparece del calendario de estrenos de 2023 de Disney+

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Con motivo de la presentación de sus resultados trimestrales, Disney ha actualizado su calendario de estrenos. La empresa ha enumerado las producciones que llegarán en 2023 y ha llamado la atención la ausencia de Echo de Marvel.

Estaba previsto que Echo, la serie spin-off de Ojo de Halcón (Hawkeye) protagonizada por Alaqua Cox, llegará a Disney+ el 29 de noviembre. Sin embargo, la ficción no aparece en el calendario actualizado de Disney. No se han desvelado los motivos de esta ausencia, aunque podría significar que su lanzamiento se ha postergado hasta 2024.

Aunque se confirmó su estreno, Echo estuvo a punto de no ver la luz, ya que no llegó a convencer a Kevin Feige y su equipo tras una tortuosa producción plagada de contratiempos a nivel creativo. "He oído que la serie estuvo llena de problemas durante la producción. He oído que era un desastre y que la serie quedó tan mal que básicamente tuvieron que volver a filmar todo. Me dijeron que originalmente filmaron 8 episodios, y Kevin Feige pensó que no se podía estrenar, por lo que hablaron sobre reducirlo a 4 episodios o 6 en posproducción. Terminaron grabando de nuevo, así que mi fuente no sabe con cuántos episodios ha terminado", explicaron en el podcast The Hot Mic.

"Aparentemente, necesitó un cambio de arriba a abajo y Kevin no estaba contento, así que cuando anunciaron que todos los episodios se estrenarían a la vez, creo que tienes que leer entre líneas. Suena como si fuera una causa perdida", añadieron.

"Echo gira en torno a Maya Lopez (Alaqua Cox), cuyo comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York la persigue en su ciudad natal. Debe afrontar su pasado, reconectar con sus raíces nativas americanas y aceptar el significado de la familia y la comunidad si alguna vez espera seguir adelante", reza la sinopsis oficial. El elenco también incluirá a Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene y Zahn McClarnon.

Otro detalle que ha llamado la atención tiene que ver con Loki. Si bien ya se había anunciado que la temporada 2 llegará el 6 de octubre, en este nuevo calendario, actualizado el 9 de agosto, no tiene fecha de estreno fijada. Queda por ver si se tratan simplemente de errores o si, por el contrario, las series de Marvel han sufrido modificaciones.