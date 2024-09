VÍDEO: El baile de Brad Pitt y George Clooney tras la ovación de 4 minutos en Venecia por Wolfs

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Wolfs (Lobos), thriller dirigido por Jon Watts y protagonizado por Brad Pitt y George Clooney, tuvo una caótica y calurosa recepción por parte del público en su estreno en el Festival de Venecia. Los intérpretes celebraron la ovación de 4 minutos compartiendo un abrazo y bailando al son de Smooth Operator, de Sade.

La proyección de la película comenzó con un retraso de media hora. Al llegar a la Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido, el dúo dedicó un tiempo a firmar autógrafos y hacerse fotografías con los fans que esperaban ansiosos y al entrar en el teatro, saludaron con un "¡Buonasera!" que hizo rugir a la multitud en respuesta, según ha descrito Variety.

Al terminar la proyección de la cinta, los dos actores se levantaron de sus asientos, se abrazaron y se sumaron a los aplausos de la multitud, dejándose llevar por las buenas sensaciones ante la positiva recepción del filme hasta el punto de realizar, en el caso de Clooney, unos tímidos pasos de baile.

George Clooney and Brad Pitt hug it out and dance during the 4-minute standing ovation for #Wolfs at Venice Film Festival. pic.twitter.com/yWiyVDAIck

Brad Pitt and George Clooney embrace during warm nearly 5-minute #Venezia81 standing ovation for Apple’s “Wolfs” as Brad dances and sings along to Sade’s Smooth Operator. It was such an electric (insane?) night inside Sala Grande with two of Hollywood’s biggest movie stars in the… pic.twitter.com/qZXYxRfH53