El director de la película en imagen real de Zelda actualiza su fecha de estreno

The Legend of Zelda, la exitosa franquicia de videojuegos de Nintendo, dará el salto a la gran pantalla con una película de imagen real. Wes Ball dirigirá el filme, del que han salido a la luz nuevos datos sobre su posible fecha de estreno.

Según un informe financiero de Nintendo, la película de imagen real de The Legend of Zelda está programada para "202X", lo que significa que debería estrenarse antes de finales de la década y, como máximo, faltan cinco años para su lanzamiento.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, ha revelado que la compañía está preparando otra cinta de Super Mario Bros. para abril de 2026. Teniendo esto en cuenta, todo apunta a que Nintendo dará prioridad a la película de Super Mario Bros., de manera que la cinta de Zelda llegará después.

Apenas se conocen detalles sobre el filme, pero Ball adelantó que su plan es hacer "una película al estilo Miyazaki de imagen real", haciendo referencia a los títulos de Studio Ghibli. Derek Connolly será el autor del guion.

"He estado pensando en ello durante mucho tiempo. Quiero satisfacer los mayores deseos de la gente. Sé que esta franquicia es importante para la gente, y quiero que sea una película seria. Una película real que pueda darle a la gente un escape", declaró Ball a Total Film. "Eso es lo que quiero intentar crear: tiene que parecer algo real. Algo serio y genial, pero divertido y fantástico", agregó.

"Estamos trabajando en ello. Creo que será genial. Los fans estarán felices. Legend of Zelda, para mí, es una de las cosas más importantes de mi vida. Ya sabes, junto a Star Wars. He jugado a Legend of Zelda desde mi niñez hasta mi edad adulta. Soy un fan. Iré hasta los confines de la tierra para asegurarme de que sea la película que todos esperamos que sea", declaró el realizador en otra entrevista con The Direct.