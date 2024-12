James Gunn defiende el nuevo traje del Superman de David Corenswet

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Superman, la nueva versión cinematográfica del hombre de acero escrita y dirigida por James Gunn, llegará a las salas el 11 de julio de 2025. La cinta ya ha revelado su primer tráiler oficial, en el que se ha podido ver por primera vez a David Corenswet en acción encarnando al superhéroe, ataviado con su emblemático traje. Ahora, James Gunn ha detallado y resaltado las características de este atuendo.

El traje de Corenswet presenta un diseño que honra el legado que Superman se ha labrado desde que apareció por primera vez en los cómics en 1938, además de incorporar nuevos detalles para acercarlo más a la realidad. Recuperando los calzones por fuera, los colores vivos y añadiéndole un toque de modernidad a su símbolo, la apariencia del nuevo Superman combina de esta manera lo clásico con lo contemporáneo, una de las señas de identidad que Gunn ha señalado sobre su película.

"Tiene esas raíces de las estrellas de la lucha libre de antaño, de cuando Joe [Shuster] y Jerry [Siegel] idearon el personaje", explicó Gunn en un encuentro virtual con medios entre los que estuvo Culturaocio.com. El director comentó que trató de hacer "algo diferente" a lo habitual hoy en día, cansado de ver en la industria cinematográfica "tantos músculos falsos y retocados", por ello, creó un traje de Superman que "pareciese real", uno que la gente "pudiese vestir".

"Es bastante colorido. Es un alien, y aun así, le encantan los niños. Quiere gustarle a los niños, no atemorizarles. No quiere ser imponente", expuso el cineasta. El copresidente de DC Studios comparó también la apariencia del hombre de acero con el otro gran superhéroe de la firma de cómics: "Es tan poderoso que, en realidad, no quiere hacer lo que Batman hace. Batman se pone un traje para infundir miedo en los corazones de los criminales. Superman es más: 'Quiero que sepáis que estoy bien'".

Junto a Corenswet como Clark Kent/Superman, el reparto principal de la película lo completan Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Frank Grillo como Rick Flag, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl, entre otros.